El dardo de Pedro Ruiz a Lamine Yamal: "Es el precio que pagan los famosos, tienes que llevar la popularidad con afecto"

Lamine Yamal se ha convertido, sin duda, en una de las sensaciones actuales del mundo del fútbol. La joya del FC Barcelona está demostrando a sus 18 años que cumple todo lo necesario para convertirse en el mejor jugador de fútbol de los próximos años.

Más allá de su juego, sus goles y su dominio del balón, el dorsal 10 culé también ha sido protagonista, recientemente, por una celebración que ha comenzado a hacer en cada ocasión donde consigue anotar un tanto.

Un polémico gesto, para algunos, que se puede explicar con la acción de colocarse una corona de rey en la cabeza. Para algunos, una acción innecesaria. Pedro Ruiz no dudaría ni un segundo en hacerse eco sobre el comentado asunto.

"Espero que Lamine Yamal matice para bien su expresividad, sin dejar de disfrutarla. Su popularidad ha de llevarla con afecto. Es el precio que pagan todos los 'superpopulares'. Con amabilidad es mejor", se expresaba a través de sus redes sociales.

El también escritor ponía en valor la "expresividad" del delantero que se traduce en su aplaudido estilo de juego e inteligencia táctica. Eso sí, el catalán le mandaba un mensaje claro y directo: "Lleva tu popularidad con afecto".

El veterano comunicador de 78 años apela a que Lamine sea más humilde en sus expresiones en el campo. Un mensaje que recuerda mucho al que se le pide a Vinicius Junior en el Real Madrid.

El pasado 15 de julio, Ruiz también le dedicaba unos mensajes en redes sociales al delantero blaugrana: "Lamine Yamal fuera del campo está eligiendo el peor de los caminos. O corrige pronto o enterrará sus virtudes deportivas en justificados reproches".

Espero que Lamine Yamal matice para bien su expresividad, sin dejar de disfrutarla. Su popularidad ha de llevarla con afecto. Es el precio que pagan todos los 'superpopulares'. Con amabilidad es mejor. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 3, 2025

"¡Escucha a los que saben de la vida, chaval!", finalizaba su rotundo mensaje compartido con sus más de 60.000 seguidores en la red social X, antes Twitter.

Meses atrás, en octubre de 2024, el también humorista hablaba en los siguientes términos sobre Yamal: "Es, como dicen muchos, una especie en extinción. Se arriesga, inventa y se adelanta al juego. Y, encima, disfruta y hace disfrutar. En un mundo tan tipificado dar con versos sueltos refresca el ambiente".

Otro que no se ha escapado de los dardos de Pedro Ruiz ha sido Vinicius. Recientemente, también compartía un vídeo sobre él en sus redes sociales: "Sé que tienes que soportar muchas cosas en los campos, no les des importancia a los que se meten contigo".

"Sé que es duro, sé que es fácil decirlo desde aquí, pero cuanta más importancia les des, mucho más se meterán", añadía.

"Por lo tanto, si lo aceptas, de una manera agradable, eso menguará. Los responsables de tu ira no merecen tanto éxito", se dirigía el humorista de Barcelona al astro brasileño.

Pedro Ruiz, incombustible

Finalmente, dejaba una profunda reflexión: "Comprendo que esto es fácil de decirlo, pero piensa que si te conviertes en una caricatura, te costará más que te quiera la gente y tienes motivos para que te quieran".

Pedro Ruiz se ha convertido en una de las voces más autorizadas de nuestro país. En los últimos años, comparte desde sus redes sociales sus opiniones más acertadas sobre cualquier tema de actualidad: política, economía, deportes, crónica social o sucesos.

Fue el primer presentador del emblemático programa de televisión Estudio Estadio en 1972, un espacio decano en la información futbolística en España.

Más allá de su faceta profesional, Ruiz es un apasionado y practicante de diversas disciplinas deportivas, llegando a entrenar con los equipos de veteranos del Real Madrid y el F.C. Barcelona. Incluso, ha llegado a afirmar ser el inventor del popular recurso futbolístico de la "rabona".