Dani Carvajal (33), muy claro sobre Vinicius Jr: "Entiendo su actitud, es difícil lidiar con que en todos los estadios te insulten"

Tras su victoria ante el RCD Mallorca, el Real Madrid se marcha al parón de selecciones con un pleno de victorias que le sitúan en la cima de la clasificación.

Por ello, sus jugadores ya están comprometidos con sus respectivas selecciones de cara a los preparativos para los Clasificatorios al Mundial de 2026.

De tal manera, el capitán del Madrid y segundo de la Selección, Dani Carvajal, no dudó en pronunciarse acerca de la última actualidad de la temporada.

Carvajal y Vinicius

Es una realidad que, desde perder el Balón de Oro ante Rodri Hernández, Vinicius no se ha encontrado con su mejor versión. El astro brasileño ha tenido una temporada con un rendimiento bajo donde han sonado más sus polémicas que su juego sobre el terreno de juego.

Así, había gran expectación por ver cómo afrontaría esta temporada. ¿Volvería a encontrar su mejor versión? ¿Ignoraría las críticas para centrarse en el juego? Lo cierto es que no hubo que esperar mucho para responder a esas preguntas.

Si bien ante Osasuna tuvo un partido discreto, Xabi Alonso le mandó al banquillo en el encuentro contra el Real Oviedo, pero decidió darle minutos para demostrar su fútbol. En los minutos que estuvo en el campo, el jugador anotó un gol, dio una asistencia y se peleó con la afición local.

Las imágenes de Vinicius mandando a Segunda a los aficionados del Oviedo no tardaron en generar polémica, y aunque ante el Mallorca no se repitió el caso, todavía genera dudas la actitud del jugador.

Por esa razón, durante su entrevista en El Larguero de SER, Dani Carvajal no dudó en pronunciarse al respecto. Manu Carreño le cuestionaba si "no se cansan o Vinicius se cansa de estar permanentemente en el foco", y le mencionaba su actitud durante esta campaña liguera.

Carvajal fue muy claro con el tema: "Hombre, no creo que le beneficie, pero también es difícil lidiar con eso, ¿no? En todos los estadios recibe: que si no ganas el Balón de Oro, te sacan un balón de playa; que si otro te insulta; que si no sé qué… Es difícil de llevar. Yo lo entiendo. Al final, yo no he tenido esa presión, pero comprendo que es complicado de gestionar".

Asimismo, Carreño le preguntó si ya sea él u otros compañeros del Real Madrid no habían decidido hablar con el astro brasileño para aconsejarle.

"Sí, hemos hablado mucho con él", respondió Dani. "Le decimos: 'Estate tranquilo, céntrate en el juego, que cuando estás concentrado eres el mejor, eres imparable'. Es un poco nuestra tarea también. Pero todos habéis visto el nivel que puede dar Vini dentro del campo, y para nosotros es muy importante".

A diferencia de Carvajal y sus otros compañeros internacionales, Vinicius se ha mantenido en Madrid preparándose para el próximo encuentro liguero. El jugador no fue convocado por Carlo Ancelotti debido a suspensión por acumulación de amarillas que le prohibía jugar uno de los dos partidos programados.

En su lugar, el seleccionador de Brasil ha decidido contar con caras nuevas como Kaio Jorge del Cruzeiro o Estevao del Chelsea, especialmente como preparación para la lista que se verá en el Mundial de 2026 en Estados Unidos.