Las claves del Alcaraz vs Lehecka:
- Carlos Alcaraz se clasifica para las semifinales del US Open tras arrollar al checo Jiri Lehecka en tres sets
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Victoria para el murciano!
3º (6-4, 6-2, 6-4) ¡Victoria para Alcaraz! Exhibición del murciano ante un combativo Lehecka al que no le bastó para plantar cara al número 2 del mundo. El español cierra el partido con un juego en blanco desde el saque y se planta en semifinales sin haber cedido un solo set en todo el torneo.
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Break en el momento clave!
3º (6-4, 6-2, 5-4) ¡Break para Alcaraz en el momento clave! Servirá para ganar el partido y colarse en semifinales.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Iguala el murciano
3º (6-4, 6-2, 4-4) Sigue sin ceder ningún saque Alcaraz, pero le toca romper para evitar sustos en este tercer set. Se llevó el juego en blanco y levanta el puño. El partido entra en su momento decisivo.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Juego para el checo con suspense
3º (6-4, 6-2, 4-3) Juego para Lehecka, que vuelve a ponerse en ventaja y no cede ni un saque en este set. El punto final fue espectacular, con los dos tenistas intercambiando golpes en la red, a pocos metros, como si jugasen al ping-pong. La última bola le cae pegada al cuerpo a Alcaraz y no logra responder. Aplaude el público.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Juego en blanco para empatar
3º (6-4, 6-2, 3-3) Juego en blanco de Alcaraz para empatar el tercer set. Lo cerró con un ace Alcaraz y Juan Carlos Ferrero le grita a su pupilo que no se deje intimidar y que el buen momento de su rival es "momentáneo".
Alcaraz - Lehecka, en directo | Se agarra al partido el checo
3º (6-4, 6-2, 3-2) Muy firme Lehecka desde el saque otra vez. Está jugando bien y trata de aferrarse al partido en este tercer set. Alcaraz necesita otro break para encarrilar su pase a semifinales.
Alcaraz - Lehecka, en directo | No cede el murciano
3º (6-4, 6-2, 2-2) No cede un solo juego al saque Alcaraz. Empata el tercer set conectando buenos primeros servicios. El de El Palmar gana el 81% de los puntos cuando evita el segundo saque. Imparable
Alcaraz - Lehecka, en directo | Lo salva el checo
3º (6-4, 6-2, 1-2) Se vuelve a llevar el juego Lehecka desde el saque. Está jugando bien el número 20 del mundo, pero no le está dando para poner en apuros al español.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Responde Alcaraz
3º (6-4, 6-2, 1-1) No cede un solo set el murciano desde el saque. Empata la tercera manga y Lehecka sigue sin celebrar un solo break en el partido
Alcaraz - Lehecka, en directo |No falla el checo
3º (6-4, 6-2, 1-0) Abre Lehecka llevándose el juego en el saque. Empieza con mejor pie en este último set.
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Segundo set para el murciano!
2º (6-4, 6-2) ¡Otro set para Alcaraz! Sigue sin ceder una sola manga en todo el torneo ni tampoco un solo servicio en este partido. El marcador no refleja el buen nivel de Lehecka, al que simplemente no le da para competir con un tenista generacional como el murciano. Lo cierra el español con un ace y ya tiene las semifinales a un parcial de distancia.
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Otro break!
2º (6-4, 5-2) ¡Otro break para Carlos Alcaraz! Se le pone muy de cara este segundo set. Lo intentó todo Lehecka para salvar las dos bolas de rotura que había acumulado el de El Palmar, pero volvieron a entrarle los nervios en el peor momento y entregó su servicio con una doble falta.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Se salva de un apuro el murciano
2º (6-4, 4-2) Juego repleto de puntazos por parte de ambos tenistas. Se puso 0-30 Lehecka tras un rally que levantó al público, pero en el primer momento del partido en el que realmente el checo se veía rompiendo el servicio de su rival, el murciano reacciona y salva el juego con cuatro puntos seguidos.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Casi llega otro 'break'
2º (6-4, 3-2) Se salva de un apuro Lehecka tras el 40-40. Tuvo una bola de break Alcaraz, pero su derecha, tantas veces ganadora, se estrelló contra la red. Este break hubiese sido demoledor, pero sobrevivió el checo desde el servicio.
El murciano dejó uno de los puntos del torneo para poner el 15-30 con un revés en carrera espectacular.
Anticipation skills 💯 pic.twitter.com/VYOCjNRbiU— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
Alcaraz - Lehecka, en directo | Infalible desde el saque
2º (6-4, 3-1) Se desespera Lehecka porque está jugando un bien partido, pero Alcaraz está intratable desde el servicio. La diferencia entre ambos tenistas es enorme a pesar de que ocupan el número 2 y 20 del ranking ATP, respectivamente.
Está siendo imposible para el checo sacar ventaja desde el resto o aspirar a un break. 21 de los 25 puntos en los que ha logrado conectar su primer servicio, han sido para el español.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Bien el checo desde el servicio
2º (6-4, 2-1) No está logrando romper a Alcaraz, pero Lehecka muestra su calidad desde el saque cada vez que tiene oportunidad. Se lleva esta vez el juego sin grandes problemas y sigue mejorando sus estadísticas al servicio. 3 aces y más del 60% de acierto en el primer servicio tras un inicio errático.
El partido roza ya la hora de duración.
Alcaraz - Lehecka, en directo | Confirma el 'break' el español
2º (6-4, 2-0) Alcaraz confirma el break desde su saque y el segundo set no puede empezar mejor.
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Otro break!
2º (6-4, 1-0) El segundo set empieza como el primero: con break para Alcaraz. Nada descoloca más a un tenista que empezar una manga perdiendo desde el saque. En la primera, el break del murciano acabó marcando las diferencias en un duelo igualado. Con 15-40, a la primera bola de rotura fue la vencida. El
Alcaraz - Lehecka, en directo | ¡Primer set para el murciano!
1º (6-4) ¡Alcaraz amarra el primer set! El camino hacia las semifinales empieza con buen pie, aunque este último juego se complicó. Hasta tres bolas de set tuvo el número 2, pero los dos tenistas se reservaron varios de sus mejores golpes para el final de la primera manga.
No se lo puso fácil Lehecka, que respondió a una dejada del murciano con un revés cortado que hizo aplaudir al estadio. Después, el español la manda a la red y se complicaba el objetivo. Con 40-40, Alcaraz exhibió madurez desde el saque para evitar sustos.
Alcaraz no ha cedido un solo set en todo el torneo.
There is no escape from Alcaraz. pic.twitter.com/z78dIudJyB— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
Alcaraz - Lehecka, en directo | No se le escapa al de Bohemia
1º (5-4) Empieza a sumar golpes ganadores Lehecka y el partido se iguala. Está haciendo mucho daño con su saque y a Alcaraz le cuesta restar para sacar ventajas. El set se decantó con ese break inicial, pero el partido ha cambiado y ahora reina la igualdad. Sacará Alcaraz para llevarse el parcial.