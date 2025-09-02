2º (6-4, 3-2) Se salva de un apuro Lehecka tras el 40-40. Tuvo una bola de break Alcaraz, pero su derecha, tantas veces ganadora, se estrelló contra la red. Este break hubiese sido demoledor, pero sobrevivió el checo desde el servicio.

El murciano dejó uno de los puntos del torneo para poner el 15-30 con un revés en carrera espectacular.