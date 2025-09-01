Un exjugador de la Selección, sin rodeos con Joan García: "Tiene más talento que los tres porteros actuales de España"

Si bien el FC Barcelona salió del Estadio de Vallecas con un empate frente al Rayo, lo cierto es que si no fuese por el guardameta Joan García...el resultado habría sido diferente.

El exportero perico ha demostrado sobre el terreno de juego ser uno de los mejores en su posición en LaLiga, tanto la pasada temporada como la actual. Sin embargo, todavía no ha recibido la llamada de Luis de la Fuente para ir con la Selección.

Así, con su rendimiento ante el Rayo Vallecano, el exjugador Santiago Cañizares se rindió ante Joan y el gran talento que tiene en la portería.

Rendido a Joan García

El 1 de diciembre de 2021, Joan García debutaba con el RCD Espanyol en Copa del Rey ante la SD Solares-Medio Cudeyo. Poco a poco, el jugador se fue consolidando con la portería perica hasta asentarse con la titularidad.

El futbolista tuvo su temporada clave en la 2024-25, cuando fue pilar clave en la salvación del Espanyol para no bajar a la categoría de plata. Con ese nivel mostrado sobre el terreno de juego, el guardameta recibió ofertas de los grandes de Europa.

Sin embargo, García se decantó por el FC Barcelona, el máximo rival del Espanyol. Una decisión que generó mucho rechazo por parte de la afición perica y que colocaba al guardameta en medio de una guerra Barça-Ter Stegen.

De tal manera, con toda la polémica a su alrededor, Joan García respondió de la mejor manera que sabe: sobre el terreno de juego. El portero demostró ser un muro bajo palos y fue importante en los tres partidos de LaLiga del conjunto blaugrana.

Su nivel fue tan bueno ante el Rayo Vallecano que el jugador consiguió todo tipo de elogios, incluido por parte de Santiago Cañizares. El exportero de equipos como Real Madrid o Valencia CF así como de la Selección española, fue muy contundente con García en El Partidazo de COPE.

"De la selección, Miguel, decía mucha gente: ‘Bueno, es que no ha ido, es que ya tenía que ir, es que tal, es que cual’. Mira, cuando un portero tiene ese talento y es como es, cuando se ve claramente que tiene talento nivel de jugador grande e internacional, las cosas caen por su propio peso", señaló Cañizares. "Igual que cuando estás mal. La portería no te engaña. La portería dice muchas verdades".

El exportero contó cómo Joan García está a un grandísimo nivel y su sitio debe estar en la portería titular de la Selección.

"Este chico tiene talento para ser el portero, no el tercero de España, sino el número uno de España. No digo que hoy tiene que serlo, porque hoy no hay por qué alterar la portería de la selección española. O sea yo incluso te digo que De la Fuente lo está haciendo muy bien como seleccionador, pero es evidente que esto va a caer por su propio peso", afirmaba.

Cañizares explicó cómo es solo cuestión de tiempo para que Joan García se convierta en titular. Al fin y al cabo es un jugador de tan solo 24 años que está afrontando su primera temporada en un equipo de primer nivel

"Si este chico continúa con esta progresión, el talento que tiene, para mí, supera al de los tres porteros que hay en la selección actual. Pero deja que ese talento, que yo estoy presuponiendo, se demuestre con hechos, y entonces habrá que tomar decisiones. Los porteros, son así: las cosas caen por su propio peso, tanto si es para ascender como si es para descender", indicaba el exjugador.

Por el momento Joan García no entra en los planes de Luis de la Fuente. El seleccionador tiene claros sus tres elegidos con los que se hizo con la Eurocopa: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Además, en las convocatorias de los últimos años también se ha podido ver a otros jugadores como Robert Sánchez o Kepa Arrizabalaga.