Zlatan Ibrahimovic (43) y su doloroso proceso para quitarse los diferentes tatuajes de su cuerpo: "Adiós a la tinta"

Es un hecho que Zlatan Ibrahimovic se convirtió en uno de los jugadores más celebrados del siglo XXI. Su carisma, golpeo y portento físico le hicieron un temido delantero por los grandes equipos de Europa.

No por nada ha jugado en clubes icónicos como el Paris Saint-Germain, FC Barcelona, AC Milan o Manchester United, mostrando muy buenos números en su paso por todos ellos.

Así, el futbolista era especialmente reconocido por mantener un increíble físico a pesar de su edad, con especial detalle para su torso cargado de tatuajes con frases, palabras o imágenes. No obstante, ya retirado, Zlatan optó recientemente por deshacerse de muchos de ellos.

Ibrahimovic y los tatuajes

Zlatan Ibrahimovic siempre ha sido esa clase de futbolista que odias o amas. Su portento físico, colocación y potente disparo lo hacían un goleador nato y un peligro para cualquier defensa.

Por ello, el jugador se convirtió en uno de los grandes jugadores de Europa y, aunque no ganó su ansiada Champions League, sí consiguió ganar títulos por las grandes ligas.

De tal manera, Zlatan siempre era reconocido por su larga coleta y sus numerosos tatuajes por todo su cuerpo. El nombre de sus hijos en árabe, cartas de póker y la famosa frase de "Solo Dios puede juzgarme".

No obstante, tras su retiro del fútbol profesional, Zlatan ha ido borrándose numerosos tatuajes de su cuerpo con un doloroso pero eficaz método: a través de láser.

El método consiste en aplicar pulsos de luz que fragmentan la tinta del tatuaje en partículas diminutas. Después, el propio sistema inmunitario las elimina de manera natural a través del sistema linfático. Para lograr resultados visibles se requieren varias sesiones, aunque el procedimiento no afecta a los tejidos cercanos.

En el vídeo que publicó en sus redes sociales se veía al futbolista teniendo dolor mientras el especialista le borraba los diferentes tatuajes de su cuerpo.

El 19 de septiembre de 1999, Zlatan Ibrahimovic debutaba con el Malmo F.F. de su Suecia natal. El futbolista de tan solo 17 años disputaba su primer partido a nivel profesional ante el Halmstads Bollklubb.

Semanas después Ibrahimovic anotaría su primer gol como futbolista profesional. Poco a poco pasó de ser una joven promesa del fútbol sueco hasta ser la figura de su club, liderándoles al ascenso a primera división y hasta semifinales de la Copa de Suecia.

En 2001, el Ajax de Ámsterdam le daba la oportunidad de su vida al ficharlo por cerca de 8 millones de euros. Zlatan tenía tan solo 20 años. En la Eredivisie se mantuvo tres temporadas, donde tuvo muy buenas estadísticas y ganó todos los títulos posibles en el fútbol holandés.

Su paso por el Ajax despertó interés de media Europa, marchándose a la Juventus de Turín pero, tras el descenso a la Serie B, se fue al Inter de Milán. Allí el futbolista sueco se convirtió en uno de los mejores del mundo, haciéndose en tres temporadas con la Serie A (x3) y la Supercopa de Italia (x2).

Tras una fugaz experiencia en el FC Barcelona, sus diferencias con Pep Guardiola provocaron que con una sola temporada en el conjunto culé a sus espaldas se marchase al AC Milan. En la Serie A el jugador pudo volver a demostrar su portento goleador.

En 2012 y a sus 31 años asumía el riesgo de unirse al Paris Saint-Germain, donde se mantuvo cuatro temporadas y se convirtió en el líder del club parisino, ganando 12 títulos nacionales.

Con 35 años, la edad que muchos usan para retirarse, el jugador se aventuró en su primera experiencia en la Premier League, donde en temporada y media ganó dos copas inglesas y su primer título europeo: La Europa League de 2016-17.

Aunque parecía que su final llegaría en su paso por LA Galaxy de la MLS, Zlatan sorprendía en 2019 volviendo al AC Milan. Ahí el delantero sueco se mantuvo cuatro temporadas, teniendo apariciones menores pero ayudando a ganar una Serie A y retirarse del fútbol a los 41 años en 2023.