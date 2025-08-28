La Champions vive su gran gala en el Grimaldi Forum de Mónaco: el sorteo de la fase de liga de la temporada 2025/26. Con 36 clubes distribuidos en cuatro bombos, se conocerán los ocho rivales de cada equipo en el nuevo formato (dos de cada bombo), evitando cruces entre conjuntos del mismo país.
-
Sorteo Champions: ¿Cómo se organizan los bombos?
Los equipos se distribuyeron en cuatro bombos de nueve clubes cada uno, según el coeficiente UEFA.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Cuántos equipos participan en la fase liga?
Un total de 36 equipos compiten en la fase liga de esta edición.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Puede haber dos equipos de la misma ciudad en la fase liga?
Sí, pero la UEFA programa partidos en distintas fechas/horarios para evitar coincidir en casa.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿En qué estadio se jugará la final 25-26?
La final se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Cuál es el reparto económico para los clubes esta temporada?
La fase de liga garantiza mayores ingresos por partido y premios progresivos por avance de ronda.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Quién controla el programa de emparejamientos en el sorteo?
La UEFA emplea un software transparente y certificado para asignar rivales conforme a sus normas.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Cuándo serán los octavos, cuartos, semifinales y la final?
Los octavos empiezan en marzo, los cuartos en abril, semifinales a finales de abril y la final el 30 de mayo de 2026.
-
Así quedan los bombos de la Champions 25-26
Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.
Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht.
Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.
Bombo 4: Mónaco, Qarabag, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic, Newcastle y Copenhague.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Qué pasa si el campeón de la Champions no se clasifica por su liga nacional?
Obtiene plaza automática para la siguiente edición y disputará la Supercopa de Europa.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Qué países tienen más representantes esta edición?
España, Inglaterra, Alemania e Italia cuentan con cinco equipos cada una en la fase liga.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Cómo se decide el campo en eliminatorias tras la liga?
El equipo que terminó más alto en la fase liga juega la vuelta en casa en todas las rondas de eliminatoria directa.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Qué días y a qué horas se disputan los partidos?
La mayoría serán martes y miércoles a las 21:00 horas, pero en cada jornada habrá dos partidos a las 18:45.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Qué pasa si un equipo termina entre los puestos 25 y 36 tras la fase liga?
Queda eliminado de la Champions y no accede a la Europa League.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Habrá más sorteos durante la temporada?
Sí, el 30 de enero de 2026 habrá sorteo de play-offs y el 27 de febrero se sortearán los cruces de octavos de final.
-
¿Cuánto dura la gala aproximadamente?
El año pasado rondó los 75 minutos e incluyó los premios UEFA
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Qué clubes debutan en esta edición?
Clubes como Pafos (Chipre), Kairat Almaty (Kazajistán) y Bodø/Glimt (Noruega) debutan este año.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Qué sucede con los equipos clasificados entre el puesto 9 y el 24?
Jugarán un play-off de eliminación directa para meterse a octavos de final.
-
Sorteo Champions 25-26: ¿Cuántos equipos se clasifican directamente para octavos?
Solo los ocho primeros de la fase liga acceden directamente.
-
Sorteo Champions: ¿Cuáles son las principales novedades respecto al formato anterior?
Sigue el formato de liga sin fase de grupos, con todos los equipos en una tabla única.
-
