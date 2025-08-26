La volea de Zidane sobre la piel del Bernabéu, cada vez más cerca: empiezan los trabajos de proyecciones sobre la fachada

Render del Bernabéu con la proyección de la volea de Zidane en la fachada

El Santiago Bernabéu ha iniciado una nueva dimensión visual. Las primeras pruebas de proyecciones sobre su espectacular fachada ya han comenzado, marcando un punto de inflexión en la transformación del estadio en un coloso multimedia.

Una de las escenas más icónicas del madridismo, la volea de Zidane en Glasgow, está más cerca que nunca de hacerse realidad sobre el acero y el aluminio de la fachada.

La nueva "piel" del estadio, formada por lamas metálicas curvadas, no solo cumple una función estética, sino que se ha concebido como un gigantesco soporte visual.

Este diseño permite una fusión perfecta entre tecnología LED y video mapping, dos sistemas complementarios que están revolucionando la forma en la que el estadio se comunica con la ciudad.

Durante las pasadas semanas, se completaron las primeras pruebas de iluminación LED en la fachada oeste junto a la torre B, un proyecto que se completará con la instalación de más de 10.000 luminarias RGB a lo largo de todo el recinto.

Los resultados fueron espectaculares: se logró representar con nitidez el nombre del club, el escudo e incluso el balón de la Champions League, en un despliegue de color y animación que dejó clara la capacidad del sistema.

El nuevo videomarcador 360º del Estadio Bernabéu tras su reforma Real Madrid

Del color a la narrativa

La iluminación LED, pese a su potencia y versatilidad, tiene un límite: no puede representar escenas en movimiento elevado ni vídeos detallados.

Ahí entra el videomapping, una tecnología que utiliza proyectores de alta precisión para convertir superficies reales en pantallas de animación.

🚨 El Bernabéu sigue avanzando hacia el futuro. Estas son las primeras pruebas de videomapping en la fachada Este.



😉 Pero tranquilos, que todavía no es momento de pasar facturas. Disfrutad de uno de los mejores estadios del Mundo.



🔁 Zizou, calienta que sales. pic.twitter.com/7lkv38Upxq — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) August 26, 2025

Gracias a la forma y textura de la fachada, y mediante un complejo sistema de calibración computarizada, se podrán proyectar imágenes hiperrealistas, momentos históricos y campañas publicitarias, elevando el Bernabéu a la categoría de lienzo urbano.

Las primeras señales de esta tecnología ya han podido observarse. Según los youtubers especializados en la evolución del estadio, como Jesús Ramírez y Fanáticos Real Madrid, en la madrugada del lunes al martes comenzaron los trabajos.

Por el momento, consistieron en unos simples test de calibración en la fachada este, justo sobre la peculiar curva en la plaza de los Sagrados Corazones.

Desde una nueva estructura ubicada en el centro de dicha plaza, se ensayaron animaciones y transiciones que inundaron de color la fachada.

Espectáculo único

El objetivo final es que tanto las proyecciones con videomapping como la iluminación LED funcionen de manera coordinada, no solo entre sí, sino también con otros elementos visuales del estadio.

Uno de los más esperados es el anillo LED del interior, situado entre el segundo y tercer anfiteatro, que también participará en este ecosistema de luz y narrativa visual, al igual que la iluminación de la cubierta retráctil.

Todo ello creará una experiencia envolvente, tanto desde fuera como dentro del estadio, que cambiará la forma de vivir cada partido, concierto o acto institucional.

Render de la iluminación exterior del Santiago Bernabéu

Lo que está en marcha no es solo un capricho arquitectónico, sino una estrategia de comunicación monumental y un aspecto que convertirá el estadio en único.

La nueva fachada permitirá anunciar eventos, celebrar títulos, rendir homenaje a leyendas del club o proyectar imágenes simbólicas como la famosa volea de Zidane. Todo en tiempo real, adaptado al pulso emocional del madridismo.

Con la urbanización del entorno del Paseo de la Castellana aún en fase de finalización, las proyecciones se han trasladado a la fachada este del estadio, pero conservando igualmente su espectacularidad.

Pero si algo está claro tras las últimas pruebas, es que el Bernabéu ya no es solo un estadio: es un espectáculo de luz y emoción preparado para brillar como nunca en las noches de gloria blanca.