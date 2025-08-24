MotoGP Hungría: resultado, clasificación y narración del décima victoria de la temporada para Marc Márquez
Marc Márquez se llevó el triunfo en el circuito de Balaton Park, siendo su séptima victoria consecutiva. El piloto de Cervera, más líder del Mundial, remontó tras perder varias posiciones en la salida y dio una nueva lección sobre la pista. Pedro Acosta fue segundo.
Las claves del GP de Hungría de MotoGP:
- La carrera al sprint se convierte en un paseo para Marc Márquez y logra su séptima victoria consecutiva en Hungría
- Grave susto en la Q2 del Gran Premio de Hungría de MotoGP: la moto de Acosta sale volando y casi alcanza a un cámara
- La victoria de infarto del español Máximo Quiles en Moto3: se toca en plena recta y gana por solo 18 milésimas
-
MotoGP Hungría, en directo|Así queda la clasificación del Mundial con Márquez en cabeza
Concluida la carrera, toca actualizar la tabla de clasificación del Mundial de MotoGP:
1.- Marc Márquez: 455 puntos
2.- Álex Márquez: 280 puntos (-175)
3.- Pecco Bagnaia: 228 puntos (-227)
4.- Marco Bezzecchi: 197 puntos (-258)
5.- Pedro Acosta: 164 puntos (-161).
-
MotoGP Hungría, en directo|La crónica de la carrera
Marc Márquez se ha adjudicado un nueva victoria al vencer el Gran Premio de Hungría de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Balaton Park, por delante del también español Pedro Acosta y del italiano Marco Bezzecchi.
Remontada del líder del Mundial tras perder varias posiciones en la salida y gran papel de Acosta, que logra su mejor resultado de la temporada. Además, Jorge Martín rozó el podio tras quedar en cuarta posición a pesar de salir a la cola.
La nota negativa fue tanto para Álex Márquez, que cerró su fin de semana de pesadilla con otra caída que le cortó las alas en carrera, y Aldeguer, que tuvo que abandonar tras caerse también.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡¡Victoria para Marc Márquez!!
¡Bandera de cuadros! La cruza Marc Márquez en primera posición y suma su décima victoria de la temporada, la séptima consecutiva. Triunfo dominante del piloto catalán, que perdió varias posiciones en la salida y fue remontando hasta sumar un nuevo éxito.
-
MotoGP Hungría, en directo|Márquez acaricia la victoria
(Faltan 2 vueltas) ¡Qué poco le queda a esto! Marc Márquez roza el triunfo: será el décimo de la temporada y el séptimo seguido —sin contar en formato al sprint—.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Jorge Martín adelanta a Morbidelli!
(Faltan 4 vueltas) ¡Se pone Martín en cuarta plaza! Brutal adelantamiento a Morbidelli del vigente campeón, que huele el podio aunque lo tendrá difícil.
-
MotoGP Hungría, en directo|Marc Márquez va lanzado a por la victoria
(Faltan cinco vueltas) Ya son casi 3,5 segundos de ventaja de Marc sobre Acosta. Todo de cara para el de Cervera, que sumaría su décima victoria de la temporada. Se va al suelo Zarco.
-
MotoGP Hungría, en directo|La remontada de Jorge Martín
(Faltan 7 vueltas) Hablamos del papel que está haciendo hoy nuestro campeón, Jorge Martín. Salía en decimosexta plaza y es quinto, tratando de acercarse a Morbidelli. Por otro lado, Aldeguer se retira definitivamente de la carrera.
-
MotoGP Hungría, en directo|Espargaró aguanta a Bagnaia
(Faltan 8 vueltas) Se va acercando el final de carrera. Ahora mismo el foco se pone en la batalla entre Pol Espargaró y Bagnaia por el octavo puesto. Por delante todo sigue igual.
-
MotoGP Hungría, en directo|Lo tiene controlado Marc Márquez
(Faltan 10 vueltas) Control total de Marc Márquez en cabeza. Tiene casi tres segundos de ventaja sobre Acosta, por lo que podrá gestionar la distancia con tranquilidad en las diez vueltas que quedan. Jack Miller se ha ido al suelo.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Acosta se coloca en segunda posición!
(Faltan 11 vueltas) ¡Lo hizo Acosta! Gran adelantamiento a Bezzecchi, y ya tenemos al de Mazarrón en la segunda plaza. Ojo que sería su mejor posición de la temporada.
-
MotoGP Hungría, en directo|Así ha adelantado Marc Márquez a Bezzecchi
(Faltan 13 vueltas) Se va al suelo Aldeguer cuando peleaba por la cuarta posición. 1,5 segundos de ventaja ya de Márquez en el primer puesto, y recapitulamos su adelantamiento a Bezzecchi.
🔨 @marcmarquez93 activa el modo apisonadora— DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025
De la mala salida... a liderar la carrera #HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uybpwzer52
-
MotoGP Hungría, en directo|Marc Márquez se escapa en cabeza
(Faltan 14 vueltas) Pues Marc Márquez se aleja y su ventaja ya es de un segundo en cabeza. Ojo a los duelos que tenemos por detrás: Acosta ataca a Bezzecchi y Aldeguer se va acercando a Morbidelli por la cuarta plaza.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Marc Márquez se pone en cabeza!
(Faltan 16 vueltas) ¡A la tercera fue la vencida! Se volvió a tirar Marc Márquez sobre la moto de Bezzecchi, y ahora no pudo hacer nada. Ya en cabeza el líder del Mundial, mientras Acosta quiere asaltar la segunda plaza.
-
MotoGP Hungría, en directo|Así fue la peligrosa caída de Bastianini
(Faltan 17 vueltas) Sigue Márquez a rueda con Bezzecchi, ahora con menos ímpetu para lanzar el ataque. Mientras tanto, revisamos la peligrosa caída de Bastianini en la salida.
Auténtico milagro en MotoGP 🙏🏻— DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025
El momento de la caída de Bastianini da escalofríos 😱#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ho9pWhxBZi
-
MotoGP Hungría, en directo|Primeros ataques de Marc Márquez
(Faltan 19 vueltas) Le ha tirado dos veces el interior Marc a Bezzecchi en esta vuelta. De momento salva el italiano el primer puesto, pero Márquez ya ha enseñado el hacha de guerra.
-
MotoGP Hungría, en directo|Acosta se coloca en tercer puesto
(Faltan 20 vueltas) Mientras que Marc Márquez se va pegando a Bezzecchi, recapitulamos: Joan Mir ha abandonado, como Bastianini; Álex Márquez marca 17º tras su caída; y Acosta ha adelantado a Morbidelli para ponerse en puestos de podio.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Marc Márquez adelanta a Morbidelli!
(Faltan 21 vueltas) ¡Marc ya es segundo! Adelantamiento impoluto de Márquez a Morbidelli y el piloto catalán ya va lanzado a por Bezzecchi.
-
MotoGP Hungría, en directo| Bezzecchi lidera la carrera
(Faltan 23 vueltas) Se mantiene en cabeza el italiano Bezzecchi, seguido de su compatriota Morbidelli. Márquez es tercero, rodando en los mismos tiempos, seguido de Acosta y Aldeguer. Abandono de Bastianini tras su caída.
-
MotoGP Hungría, en directo| Marc Márquez, tercero... ¡y se cae Álex!
(Faltan 25 vueltas) Cruza en tercera plaza Marc Márquez, por detrás de Bezzechi y de Morbidelli. Se han ido al suelo Bastianini y Álex Márquez en la primera vuelta. Ambos siguen en pista. ¡Vaya comienzo de carrera!
-
MotoGP Gran Premio de Hungría, en directo | ¡Arranca la carrera en el circuito de Balaton Park!
¡Se apagan las luces! Comienza la carrera y Marc Márquez ha perdido la primera plaza en la salida. ¡Marcha cuarto el líder del Mundial!. Un problema en la moto le ha obligado a Di Giannantonio a salir desde pit-lane.