MotoGP Hungría: resultado, clasificación y narración del décima victoria de la temporada para Marc Márquez

Marc Márquez se ha adjudicado un nueva victoria al vencer el Gran Premio de Hungría de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Balaton Park, por delante del también español Pedro Acosta y del italiano Marco Bezzecchi.

Remontada del líder del Mundial tras perder varias posiciones en la salida y gran papel de Acosta, que logra su mejor resultado de la temporada. Además, Jorge Martín rozó el podio tras quedar en cuarta posición a pesar de salir a la cola.

La nota negativa fue tanto para Álex Márquez, que cerró su fin de semana de pesadilla con otra caída que le cortó las alas en carrera, y Aldeguer, que tuvo que abandonar tras caerse también.