MotoGP Hungría, en directo: última hora y clasificación con Marc Márquez en busca de otra victoria, en vivo

Este domingo 24 de agosto de 2025 en el Gran Premio de Hungría, Marc Márquez parte desde la pole tras lograr el récord de vuelta en Balaton Park, circuito nuevo y exigente. El trazado estrecho y técnico genera incertidumbre, lo que puede acortar aún más las diferencias entre pilotos.