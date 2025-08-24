MotoGP Hungría, en directo: última hora y clasificación con Marc Márquez en busca de otra victoria, en vivo
Este domingo 24 de agosto de 2025 en el Gran Premio de Hungría, Marc Márquez parte desde la pole tras lograr el récord de vuelta en Balaton Park, circuito nuevo y exigente. El trazado estrecho y técnico genera incertidumbre, lo que puede acortar aún más las diferencias entre pilotos.
Las claves del GP de Hungría de MotoGP:
- La carrera al sprint se convierte en un paseo para Marc Márquez y logra su séptima victoria consecutiva en Hungría
- Grave susto en la Q2 del Gran Premio de Hungría de MotoGP: la moto de Acosta sale volando y casi alcanza a un cámara
- La victoria de infarto del español Máximo Quiles en Moto3: se toca en plena recta y gana por solo 18 milésimas
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Jorge Martín adelanta a Morbidelli!
(Faltan 4 vueltas) ¡Se pone Martín en cuarta plaza! Brutal adelantamiento a Morbidelli del vigente campeón, que huele el podio aunque lo tendrá difícil.
-
MotoGP Hungría, en directo|Marc Márquez va lanzado a por la victoria
(Faltan cinco vueltas) Ya son casi 3,5 segundos de ventaja de Marc sobre Acosta. Todo de cara para el de Cervera, que sumaría su décima victoria de la temporada. Se va al suelo Zarco.
-
MotoGP Hungría, en directo|La remontada de Jorge Martín
(Faltan 7 vueltas) Hablamos del papel que está haciendo hoy nuestro campeón, Jorge Martín. Salía en decimosexta plaza y es quinto, tratando de acercarse a Morbidelli. Por otro lado, Aldeguer se retira definitivamente de la carrera.
-
MotoGP Hungría, en directo|Espargaró aguanta a Bagnaia
(Faltan 8 vueltas) Se va acercando el final de carrera. Ahora mismo el foco se pone en la batalla entre Pol Espargaró y Bagnaia por el octavo puesto. Por delante todo sigue igual.
-
MotoGP Hungría, en directo|Lo tiene controlado Marc Márquez
(Faltan 10 vueltas) Control total de Marc Márquez en cabeza. Tiene casi tres segundos de ventaja sobre Acosta, por lo que podrá gestionar la distancia con tranquilidad en las diez vueltas que quedan. Jack Miller se ha ido al suelo.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Acosta se coloca en segunda posición!
(Faltan 11 vueltas) ¡Lo hizo Acosta! Gran adelantamiento a Bezzecchi, y ya tenemos al de Mazarrón en la segunda plaza. Ojo que sería su mejor posición de la temporada.
-
MotoGP Hungría, en directo|Así ha adelantado Marc Márquez a Bezzecchi
(Faltan 13 vueltas) Se va al suelo Aldeguer cuando peleaba por la cuarta posición. 1,5 segundos de ventaja ya de Márquez en el primer puesto, y recapitulamos su adelantamiento a Bezzecchi.
🔨 @marcmarquez93 activa el modo apisonadora— DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025
De la mala salida... a liderar la carrera #HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uybpwzer52
-
MotoGP Hungría, en directo|Marc Márquez se escapa en cabeza
(Faltan 14 vueltas) Pues Marc Márquez se aleja y su ventaja ya es de un segundo en cabeza. Ojo a los duelos que tenemos por detrás: Acosta ataca a Bezzecchi y Aldeguer se va acercando a Morbidelli por la cuarta plaza.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Marc Márquez se pone en cabeza!
(Faltan 16 vueltas) ¡A la tercera fue la vencida! Se volvió a tirar Marc Márquez sobre la moto de Bezzecchi, y ahora no pudo hacer nada. Ya en cabeza el líder del Mundial, mientras Acosta quiere asaltar la segunda plaza.
-
MotoGP Hungría, en directo|Así fue la peligrosa caída de Bastianini
(Faltan 17 vueltas) Sigue Márquez a rueda con Bezzecchi, ahora con menos ímpetu para lanzar el ataque. Mientras tanto, revisamos la peligrosa caída de Bastianini en la salida.
Auténtico milagro en MotoGP 🙏🏻— DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025
El momento de la caída de Bastianini da escalofríos 😱#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ho9pWhxBZi
-
MotoGP Hungría, en directo|Primeros ataques de Marc Márquez
(Faltan 19 vueltas) Le ha tirado dos veces el interior Marc a Bezzecchi en esta vuelta. De momento salva el italiano el primer puesto, pero Márquez ya ha enseñado el hacha de guerra.
-
MotoGP Hungría, en directo|Acosta se coloca en tercer puesto
(Faltan 20 vueltas) Mientras que Marc Márquez se va pegando a Bezzecchi, recapitulamos: Joan Mir ha abandonado, como Bastianini; Álex Márquez marca 17º tras su caída; y Acosta ha adelantado a Morbidelli para ponerse en puestos de podio.
-
MotoGP Hungría, en directo|¡Marc Márquez adelanta a Morbidelli!
(Faltan 21 vueltas) ¡Marc ya es segundo! Adelantamiento impoluto de Márquez a Morbidelli y el piloto catalán ya va lanzado a por Bezzecchi.
-
MotoGP Hungría, en directo| Bezzecchi lidera la carrera
(Faltan 23 vueltas) Se mantiene en cabeza el italiano Bezzecchi, seguido de su compatriota Morbidelli. Márquez es tercero, rodando en los mismos tiempos, seguido de Acosta y Aldeguer. Abandono de Bastianini tras su caída.
-
MotoGP Hungría, en directo| Marc Márquez, tercero... ¡y se cae Álex!
(Faltan 25 vueltas) Cruza en tercera plaza Marc Márquez, por detrás de Bezzechi y de Morbidelli. Se han ido al suelo Bastianini y Álex Márquez en la primera vuelta. Ambos siguen en pista. ¡Vaya comienzo de carrera!
-
MotoGP Gran Premio de Hungría, en directo | ¡Arranca la carrera en el circuito de Balaton Park!
¡Se apagan las luces! Comienza la carrera y Marc Márquez ha perdido la primera plaza en la salida. ¡Marcha cuarto el líder del Mundial!. Un problema en la moto le ha obligado a Di Giannantonio a salir desde pit-lane.
-
MotoGP Gran Premio de Hungría, en directo | A punto de empezar la carrera
Todo listo por Hungría. Suena el himno, los pilotos ya están preparados en la pista y en menos de diez minutos echarán a correr. Marc Márquez sale desde la pole en busca de su décima victoria de la temporada.
-
MotoGP Gran Premio de Hungría, en directo | La pole de Marc Márquez
El líder del Mundial saldrá en cabeza de parrilla. Marc Márquez se hizo con su octava pole de la temporada tras 14 fechas disputadas en lo que va de año. Tailandia, Argentina, COTA, Catar, Aragón, Italia, Alemania y ahora Hungría son los circuitos en los que fue el más rápido en la sesión de clasificación.
-
MotoGP Gran Premio de Hungría, en directo | La sanción de Álex Márquez
Recordemos que Álex Márquez fue sancionado con la pérdida de varios puestos en la parrilla de salida. El piloto de Cervera partirá desde la plaza 14ª tras ser castigado por molestar a Miller durante la práctica del viernes.
⚠️ @alexmarquez73 will be launching from P14 for riding slow online during Practice #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/5pfH9taBu0— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
-
MotoGP Gran Premio de Hungría, en directo | ¿Cuándo será Márquez campeón?
El ocho veces campeón del mundo insistió en que no quiere hacer números, aunque reconoció que tiene "una ventaja exagerada". Actualmente, Márquez es líder del Mundial con 418 puntos que le dan una ventaja de 142 sobre su hermano Álex.