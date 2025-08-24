Jorge D'Alessandro, alto y claro sobre el Atlético de Madrid: "No tienen personalidad, solo piensan en el Real Madrid"

El Atlético de Madrid ha iniciado su temporada con una derrota ante el RCD Espanyol después de que el conjunto perico remontase en los últimos minutos.

Así, el conjunto colchonero tenía organizado un evento para presentar al equipo y a los fichajes frente a su afición en el Estadio Metropolitano.

Sin embargo, en mitad de la celebración, la afición empezó a cantar "Madridista el que no bote", lo cual no ha sentado del todo bien entre aficionados y expertos como Jorge D'Alessandro.

El Atlético, señalado

A pesar de su gran desembolso monetario y la incorporación de nombres como Álex Baena, Hancko o Thiago Almada, el Atlético de Madrid empezó la temporada con una derrota en el RCDE Stadium.

Con una temporada tan larga, un tropiezo inicial no define el resto de la campaña pero sí que ha generado bastantes críticas entre sus propios aficionados, así como expertos deportivos.

No obstante, más allá de la derrota, el club tenía organizado un evento ante su afición donde presentarían su plantilla así como la sección femenina y el equipo B ante sus espectadores.

Más allá de mostrar las nuevas caras en el club, no faltaron los ánimos de celebración, con gran parte de la afición gritando "Madridista el que no bote" para animar a los propios jugadores y el resto de colchoneros a saltar.

Las imágenes han generado debate, debido al momento de acordarse de su rival en mitad de una celebración del inicio de temporada. Por ello, esto ha llegado al Chiringuito de Jugones, donde Jorge D'Alessandro no se ha cortado al respecto.

"A mí esto no me gusta. Me recuerda a cuando escuchaba: "¡Aquí melones, aquí melones!"... ¿Qué tiene que ver esto? A mí no me encaja en nada. Me parece de una pobreza de criterio y de fuerza. Ponerme en casa del vecino y que el vecino aparezca en mi fiesta... No existen. Aquí la personalidad es que no existen", afirmaba el exentrenador.

D'Alessandro fue crítico con los aficionados rojiblancos: "Es el Atlético y nadie más. Pensar en dividir y fluctuar me provoca una decepción de garra y de temperamento".

El tertuliano explicó que no entendía acordarse del rival cuando el Madrid no tenía ningún tipo de justificación de mencionarse, y no dudó en recordar al Atlético su derrota contra el Espanyol.

"Luego, que si vamos a correr. ¿Cómo van a correr si están pensando en el Madrid? Es una contradicción. En cuanto al mensaje, pueden decir lo que quieran: que venden, que arrancan con esta parodia... No me gusta. Muy bien el fútbol femenino, el juvenil, Torres... pero primer partido, 2-1 y para casa. A vender la moto con Almada, con Baena...", señalaba D'Alessandro.

El exentrenador finalizó su participación refiriéndose a los problemas que tuvo el club colchonero en su reciente partido: "Hoy tuvo que salir a explicarlo en TNT Argentina, lo que había pasado. Ese es el problema. ¿Cómo va a poner a Baena y a todos esos juntos? Los que tocan el bombo no pueden tocar el violín. Así que, por favor, esa es mi conclusión. Estoy triste, eso no me gusta".

El Atlético de Madrid continuará su paso en LaLiga ante el Elche en el Estadio Metropolitano, donde los del Cholo Simeone tratarán de estrenarse con victoria ante su afición.