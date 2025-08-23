Un exárbitro, tajante sobre el polémico penalti del Levante-Barça: "Comparado con el Clásico, aquí el penalti es claro"

Imagen de la jugada del Levante-Barcelona y el Clásico de mayo. Redes sociales

Aunque el FC Barcelona pudo darle la vuelta al resultado, gran parte del encuentro el conjunto culé estaba por debajo del Levante en el marcador.

Los de Hansi Flick vieron cómo el equipo local anotaba el 2-0 tras un gol de penalti de Morales debido a una mano de Alejandro Balde.

La acción ha generado gran discusión ya que muchos aficionados consideran que no debía ser penalti y lo han comparado con una jugada similar en el pasado Clásico. Sin embargo, el exárbitro Iturralde González fue muy contundente al respecto.

Penalti o no penalti

Aficionados, jugadores y expertos todavía no se recuperan de la polémica jugada de la pasada temporada sobre el gol de Ferran Torres tras la caída de Raíllo. No obstante, ya ha llegado una nueva polémica.

El FC Barcelona llegaba a su visita al Estadio Ciutat de València en busca de otros tres puntos para continuar su racha de victoria después de vencer al Mallorca en la primera jornada.

A los 15 minutos, el delantero Iván Romero encontraba portería y abría el marcador sorprendiendo al conjunto culé.

Varios minutos después, durante un contraataque, Morales disparó a portería, y encontrándose con la barrera de los de Flick, el balón golpeó el brazo de Balde.

El colegiado Hernández Hernández se mantuvo dudoso sobre la jugada, mientras los del Levante presionaban como penalti. Finalmente el VAR lo dio a favor del equipo local, era tiro desde los 11 metros y Morales no tuvo piedad con Joan García.

El FC Barcelona se marchaba al descanso perdiendo 2-0. Finalmente los culés pudieron darle la vuelta al resultado con una remontada hasta los últimos minutos.

Sin embargo, el penalti ha generado bastante críticas y debates entre los aficionados. De hecho, muchos no han tardado en compararlo con una jugada similar en el último Clásico, donde un balón golpeó a Tchouaméni y el propio Hernández Hernández lo designó como no penalti.

Por ello, el exárbitro Iturralde González en Carrusel Deportivo se encargó de explicar la jugada y por qué Hernández pitó penalti.

"Hay mucha controversia en el penalti porque ya lo están comparando con el de Tchouaméni, mismo árbitro y en el último clásico Barça-Madrid. ¿Cuál es la diferencia? Es bien clara. La de Tchouaméni tiene los brazos por debajo de la cintura, un poco separados, pero debajo de la cintura. Es una posición natural en la disputa por ese balón", señaló el tertuliano.

González indicó con más detenimiento la decisión del árbitro:"¿Cuál es la diferencia? Que en esta jugada Balde tiene el brazo en L, por encima de la cintura y se da la vuelta. Fíjate: si tú levantas el brazo por encima de la cintura y te das media vuelta con el izquierdo, ¿qué estás haciendo con ese brazo? Tomar posición y hacerte más grande para que el balón no pase".

"Si esa misma mano izquierda la tuviera abajo y la derecha no disputara el balón, aunque le pegue, la mano estaría abajo. Esa es la diferencia: con la mano izquierda se hace más grande. Es correcto el penalti", aseguró.

Además, Iturralde también señaló cómo en Inglaterra el reglamento es diferente a como se tratan las manos en España. "Hay otro debate: en Inglaterra este tipo de manos no se pitan porque se aplica el espíritu de la regla, evaluando si la posición es natural para la acción del juego. Allí se pitan menos sanciones por manos; aquí, en cambio, se aplica más rigor", afirmó.