La guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi, sin tregua: de una donación polémica y personal a la disputa por 7 millones

La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha vuelto a protagonizar más titulares. Lo que comenzó como una historia de amor inquebrantable, con hijos en común y una sociedad profesional compartida, se ha transformado en una guerra abierta.

El último episodio ha desatado una tormenta mediática: Icardi decidió donar a fundaciones turcas la ropa, los bolsos de lujo, las zapatillas y hasta los juguetes que su ex esposa había dejado en su residencia de Estambul.

La noticia fue difundida en un programa argentino por el periodista Pepe Ochoa, quien aseguró que el delantero del Galatasaray comunicó a dos organizaciones benéficas su voluntad de entregar todo aquello que ocupaba espacio en la vivienda.

Según explicó, la decisión se justificaba en que ni Wanda ni sus hijos regresarían a Turquía tras su mudanza definitiva a Buenos Aires. Entre los artículos figuraban no solo prendas personales, sino también accesorios de alto valor económico y emocional.

El gesto, que públicamente fue presentado como un acto de solidaridad con los más necesitados, en realidad ha sido interpretado por muchos como una nueva afrenta hacia la empresaria argentina.

En redes sociales, la iniciativa fue descrita como una "venganza encubierta", dado que Wanda jamás dio su consentimiento para desprenderse de sus pertenencias.

Wanda Nara e Icardi

Reacción contundente

La respuesta de Wanda no se hizo esperar. La empresaria e influencer, actualmente de gira por Europa junto al cantante L-Gante, estalló a través de sus cuentas oficiales.

Sus palabras fueron directas y llenas de reproche hacia su ex marido: "Te comportas como si fueras solidario y ayudases a las fundaciones con mis cosas y mi mudanza. Veamos si eres igual de solidario con lo tuyo. ¿Por qué no ayudas primero a los tuyos, y con lo tuyo, no con lo mío?", escribió.

La declaración, que rápidamente se viralizó, fue acompañada de un reproche aún más duro: "Hay mucha necesidad emocional, sobre todo entre quienes llevan tu apellido. Muchos sienten vergüenza. Ocúpate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras sigas con tus caprichos".

Con estas palabras, Wanda volvió a poner en evidencia los problemas familiares y económicos que, según ella, arrastra Icardi.

El trasfondo judicial

Este nuevo episodio no surge de la nada. La disputa legal entre ambos atraviesa múltiples frentes desde hace tiempo.

Hace apenas unas semanas, la justicia argentina inscribió al futbolista en el registro de deudores por incumplimiento en el pago de la manutención de Francesca e Isabella, las dos hijas que comparte con Wanda.

El juez Adrián Hagopian dictaminó esta medida después de meses de retrasos en los pagos de las manutenciones de ambas menores.

Icardi, por su parte, reaccionó presentando un escrito en el que acusó a su ex esposa de haberse apropiado indebidamente de casi 7 millones de euros de una de sus cuentas bancarias.

Según su defensa, con ese dinero Wanda podría cubrir los gastos de sus hijas hasta que alcancen la mayoría de edad. Este cruce de acusaciones ha intensificado la guerra judicial y mediática que mantienen.

La custodia de las hijas

A los conflictos económicos se suma la batalla por la custodia de las niñas. Icardi ha manifestado su deseo de que Francesca e Isabella residan nuevamente en Turquía, bajo su cuidado o junto a su madre, pero en Estambul.

Wanda se opone tajantemente a esa posibilidad. La empresaria argumenta que sus compromisos laborales le impiden trasladarse a ese país y defiende que lo mejor para las menores es permanecer en Argentina, donde tienen estabilidad y cercanía con el resto de la familia materna.

Este desacuerdo ha dificultado la creación de un régimen de visitas claro y ha convertido a las niñas en el eje de un conflicto donde los reproches públicos se suman a las batallas en tribunales.

Wanda Nara, Mauro Icardi y los hijos de ambos

Separación sin tregua

El episodio de la donación pone de relieve el nivel de tensión que atraviesa la expareja. Lo que a simple vista podía interpretarse como un gesto altruista, ha quedado marcado por la falta de comunicación, el resentimiento y la disputa entre ambos.

Cada acción parece convertirse en un nuevo capítulo de una separación sin tregua, donde los reproches personales y económicos se entremezclan con declaraciones públicas.

La historia de amor que un día acaparó portadas por su glamour y sus giros novelescos, hoy se ha transformado en una guerra mediática que no parece tener fin.

Con su comentario lapidario, Wanda Nara dejó claro que considera la donación de Icardi no como un gesto de generosidad, sino como una provocación directa.

Y, mientras la batalla judicial sigue abierta, la pregunta que muchos se hacen es si la expareja será capaz de encontrar algún tipo de equilibrio, al menos por el bienestar de sus hijas.