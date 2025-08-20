Josep Pedrerol se rinde ante el debut de Mastantuono con el Real Madrid: "El Bernabéu tiene un nuevo ídolo: Franco"

Desde que el Real Madrid mostró interés por Franco Mastantuono, había gran interés por ver de qué era capaz la joven promesa. Aunque logró hacerse con la titularidad en River Plate, dar el salto al fútbol europeo no es algo que todos logran cumplir.

Sin embargo, más allá de todas las polémicas con su inscripción y dorsal, el futbolista estaba impaciente por ponerse a las órdenes de Xabi Alonso y contar con sus primeros minutos sobre el terreno de juego. Deseo que se hizo realidad ante el Osasuna.

Mastantuono pudo jugar alrededor de 20 minutos con la camiseta blanca y su presencia sobre el campo ha logrado atraer toda la atención del Real Madrid, con los aficionados coreando su nombre y aplaudiendo su figura. Ha empezado la Francomanía en el Santiago Bernabéu.

El debut soñado de Mastantuono

Con tan solo 16 años, Franco Mastantuono debutaba con la camiseta de River Plate en la Copa de la Liga. Su fútbol deslumbró a su entrenador Martín Demichelis y al poco tiempo se hizo con gran presencia dentro del equipo.

Su juego atrajo la atención de los grandes clubes europeos, especialmente del Real Madrid que veía a la perla nacida en el 2007 como su nueva joya a pulir.

Así, en julio de este año el Real Madrid lo hacía oficial: Franco Mastantuono fichaba por el conjunto merengue por un precio de 62 millones de euros. El futbolista se sumaba al club blanco pero por el reglamento de la FIFA no podría ponerse a las órdenes de Xabi Alonso hasta cumplir los 18 años.

De tal manera, llegó su cumpleaños el 14 de agosto y Franco fue presentado ante los medios y acompañado por su familia. El futbolista portaría el dorsal número 30 y generaba gran expectación por poderle ver sobre el terreno de juego.

Pese a la polémica generada en relación a su inscripción en el Real Madrid Castilla pero la intención del club de que juegue con el primer equipo, el jugador fue incluido en la lista para enfrentarse al Osasuna.

Llegó el partido y, aunque Xabi Alonso no lo incluyó en el once titular, si le dio minutos para poder demostrar su valía con el balón. Mastantuono entró en el minuto 68 bajo aplausos del Santiago Bernabéu y gritos de "¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!".

El futbolista no llegó a anotar ni asistir, pero sí aportó bastante al juego del Real Madrid y dejó muy buenas sensaciones.

Incluso su capitán Dani Carvajal tuvo palabras para él: "No llevamos ni una semana con él, pero es un chico con mucha personalidad. Quiere el balón, también en los entrenamientos. Creo que nos va a aportar muchas cosas".

La Francomanía llegó al Chiringuito de Jugones, donde Josep Pedrerol le incluyó en su adelanto al inicio de programa. "Mbappé es el líder de este Real Madrid y el Bernabéu tiene un nuevo ídolo: Franco", indicó.

Además, el presentador también dejó su conclusión del partido. "Victoria del Madrid ante Osasuna con un gol de penalti de Mbappé. Queda claro que el líder del Real Madrid de Xabi Alonso es, sin duda, Mbappé. El protagonista, jugando bien al fútbol, con muchas ganas y con una ambición que no vimos la temporada pasada", aseguraba.

No faltaron palabras para Vinicius por su poco aporte en el partido. "Y con un Vinicius que sigue igual que terminó la campaña anterior: ni fu ni fa", afirmaba Pedrerol.

Los que se llevaron las mejores palabras fueron las grandes incorporaciones del mercado de fichajes: "Bien los nuevos. Bien Huijsen, con personalidad; bien Carreras; Arnold, discreto; y, sobre todo, Franco. Franco, como lo llama Xabi Alonso y como su nombre lo indica: Franco Mastantuono".

"Un jugador que ilusiona al madridismo. Personalidad con 18 años, mucha personalidad. Nos vamos a divertir con él, seguro", señalaba el presentador.