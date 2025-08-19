Las claves del Real Madrid - Osasuna:
- El regreso de Xabi Alonso al Bernabéu tras una década de aprendizaje entre Guardiola y Ancelotti
- Un exjugador del Real Madrid exige a la FIFA una indemnización histórica de 65 millones de euros
- ¿Pueden denunciar al Real Madrid por alineación indebida si Mastantuono juega contra Osasuna?
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Adrián Cordero, el árbitro del partido
Adrián Cordero Vega ha sido el elegido para arbitrar este martes 19 de agosto el debut liguero del Real Madrid contra Osasuna. El colegiado cántabro estará acompañado por Daniel Jesús Trujillo desde el VAR.
El historial de Cordero Vega con el Real Madrid es escaso, ya que el equipo blanco suele recibir pocas designaciones suyas, en parte por su reciente vuelta a Primera. Les ha dirigido en cinco partidos, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Butragueño: "Xabi necesita tiempo"
Emilio Butragueño, el director de relaciones institucionales, ha analizado el nuevo proyecto del Real Madrid: "Se renuevan las ilusiones pero con los mismos objetivos, queremos ganar títulos".
"Venir al Santiago Bernabéu es una experiencia única y hoy comienza un año largo con muchos partidos por delante, aunque tenemos que estar preparados para seguir avanzando como club y como equipo", ha añadido.
"Xabi jugaba de mediocentro y tiene como ventaja el concepto defensivo del equilibrio, pero también lo ofensivo. Su carrera está siendo excepcional y queremos recorrer un camino exitoso. Xabi necesita tiempo para confeccionar su equipo y debemos estar unidos para hacer una gran temporada", ha reconocido Butragueño a los micrófonos del club.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡Calientan los jugadores del equipo blanco!
Falta algo más de media hora para el inicio del partido y la plantilla al completo del Real Madrid ya ha saltado al césped del Santiago Bernabéu para realizar los ejercicios de calentamiento. A punto de echar a andar el proyecto de Xabi Alonso.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡El nuevo túnel del Bernabéu!
A partir de ahora, los futbolistas del Real Madrid y todos sus rivales recorreran unos metros de pasillo con las paredes blancas y las escaleras azules antes de saltar al terreno de juego. Eso sí, podrán ver algunos nuevos detalles.
En el techo aparece el escudo del Real Madrid, en uno de los laterales el símbolo de las 15 Copas de Europa y en el otro una frase emblemática de Alfredo Di Stéfano: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
:luz_giratoria: El nuevo túnel de vestuario del Real Madrid.— REAL MADRID FANS :corazón_blanco: (@AdriRM33) August 19, 2025
QUÉ MARAVILLA :ojos_de_corazón:pic.twitter.com/GIEww1irDx
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |¡Sale a calentar Courtois!
Tal y como es habitual, los porteros son los primeros en saltar al terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento. Thibaut Courtois y Andréi Lunin ya han pisado el césped del Bernabéu y han sido ovacionados por los aficionados presentes ya en el estadio.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |El conjunto blanco, bajo mínimos
Xabi Alonso ha tenido que hacer gala en el once de tres de sus nuevas incorporaciones después de Rüdiger, Mendy, Camavinga, Bellingham y Endrick no estén disponibles por sanciones y lesionados.
La defensa ha cambiado en el primer partido de la temporada con los estrenos de Alexander-Arnold, Huijsen y Álvaro Carreras.
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |El primer once de Lisci
En el banquillo de Osasuna también se estrena Alessio Lisci, el nuevo entrenador del conjunto rojillo. En su primer once de la temporada sale con Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén García, Aimar y Budimir.
📍 ALINEACIÓN#RealMadridOsasuna | #ElOnceDeOsasuna pic.twitter.com/uYkQUPhn4K— C. A. OSASUNA (@Osasuna) August 19, 2025
-
Real Madrid - Osasuna, en directo |Xabi Alonso sale con todo
El técnico tolosarra introduce en el once titular a tres de los nuevos fichajes que ha hecho el Real Madrid en este mercado de fichajes: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, A. Güler; B. Díaz, Mbappé y Vinicius Jr.
-
¡Bienvenidos a La Liga!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del primer partido del Real Madrid esta temporada. Ante Osasuna, en el estadio Santiago Bernabéu, comienza desde cero la era de Xabi Alonso en el banquillo.