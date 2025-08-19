Emilio Butragueño, el director de relaciones institucionales, ha analizado el nuevo proyecto del Real Madrid: "Se renuevan las ilusiones pero con los mismos objetivos, queremos ganar títulos".

"Venir al Santiago Bernabéu es una experiencia única y hoy comienza un año largo con muchos partidos por delante, aunque tenemos que estar preparados para seguir avanzando como club y como equipo", ha añadido.

"Xabi jugaba de mediocentro y tiene como ventaja el concepto defensivo del equilibrio, pero también lo ofensivo. Su carrera está siendo excepcional y queremos recorrer un camino exitoso. Xabi necesita tiempo para confeccionar su equipo y debemos estar unidos para hacer una gran temporada", ha reconocido Butragueño a los micrófonos del club.