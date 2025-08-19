José Mourinho (62), alto y claro sobre Xabi Alonso: "Llega al Real Madrid con muy poca experiencia como entrenador"

Después del fin de ciclo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, el club tenía claro a su reemplazo: Xabi Alonso. El exfutbolista llegaba como uno de los técnicos más prometedores y con las ideas y tácticas necesarias para revolucionar el equipo.

Alonso se asentó como entrenador después de sus dos temporadas al frente del Bayer Leverkusen, donde consiguió la hazaña histórica de ganar la Bundesliga y la Copa Alemana.

Así, a pesar de las expectativas que hay con el técnico, lo cierto es que su experiencia en los banquillos es bastante corta y José Mourinho, entrenador del Fenerbahçe, no ha dudado en señalarlo.

Mourinho y Alonso

Tras su gran paso por el Liverpool, en la temporada 2009-10, Xabi Alonso llegaba al Real Madrid junto a otros jugadores que harían historia en el club como Karim Benzema o Cristiano Ronaldo.

La temporada siguiente llegaría José Mourinho, uno de los entrenadores más emblemáticos en la historia del club blanco y con el que Alonso ganaría su primer título.

"Era un jugador que pensaba, que ayudaba a los otros a pensar, un jugador que preguntaba mucho. Era un jugador curioso, no era de esos jugadores que hacía por hacer. Era un jugador que hacía pero necesitaba comprender para cumplir", aseguraba Mourinho sobre Xabi en una entrevista para Sportynet.

Juntos en el Real Madrid consiguieron la Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa de España. Además, tras la salida de Mourinho en 2013, el club ganaría la famosa Décima con Ancelotti como técnico.

Sin embargo, siempre se ha mencionado la gran influencia de Mourinho en el fútbol del Madrid en años posteriores y que llevó al equipo merengue a hacer historia en la Champions League.

De tal manera, tras levantar la Décima y la Copa del Rey, Alonso se despedía del Santiago Bernabéu para marcharse al Bayern de Múnich y ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola. Después de tres temporadas en el fútbol alemán, su retirada llegó en 2017.

Xabi pasaría a tratar de encontrar su futuro en los banquillos como entrenador. Primero tuvo una corta experiencia en el sub-14 del Real Madrid y luego dio el salto a dirigir la Real Sociedad B, llevándolos a Segunda División.

"Después de acabar su carrera no tuvo el deseo que muchos tienen de decir: 'Ok, acabé mi carrera a este nivel y como entrenador quiero empezar a este nivel'. Se fue varios años a trabajar para un equipo de su club: la Real Sociedad. Empezó a trabajar en las categorías inferiores, cogiendo experiencia y poniendo en práctica sus cosas", contaba Mourinho.

Con tres temporadas con el filial de la Real, el entrenador daría el salto a la élite con el Bayer Leverkusen, donde en tres temporadas con sus tácticas y jugadas lideró al conjunto alemán a su primera Bundesliga.

"Admiro que llegando al Bayer Leverkusen no tuvo esa necesidad de querer salir ya después de ganar la Bundesliga. Estuvo ahí aprendiendo, pasó un año, un segundo año y aunque no ganó nada, ganó más aprendizaje de cómo se enfrenta una época más difícil", señalaba el técnico del Fenerbahçe.

Tras hacer historia en Alemania, Xabi Alonso estaba preparado para su nuevo reto: el Real Madrid. En su vuelta al Santiago Bernabéu, el exjugador ha tenido que heredar una plantilla plagada de estrellas, lesionados y una temporada en blanco. Un reto a su altura.

Así, aunque Mourinho no dudó en señalar su falta de experiencia en los banquillos, reconoció su valor para mejorar el club: "Llega al Real Madrid con muy poca experiencia, pero es un club que conoce. Yo creo que fue una buena elección del presidente y espero que todo salga bien".