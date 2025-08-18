El dardo de Alfredo Duro a Simeone tras la derrota ante el Espanyol: "Se ha cargado el partido con los cambios"

El Atlético de Madrid ha iniciado su temporada en LaLiga con una derrota ante el Espanyol en el RCDE Stadium después de que el conjunto periquito le diese la vuelta al resultado.

Uno de los aspectos más comentados del encuentro ha sido el momento en el que Julián Álvarez, a pesar de ser el mejor jugador en el campo, fue sustituido por el técnico.

Así, Alfredo Duro, periodista deportivo y colaborador del Chiringuito de Jugones, fue muy contundente con el Cholo Simeone y su decisión de hacer cambios en momentos clave.

Los cambios de Simeone

Después de desembolsar 175 millones de euros en fichajes con incorporaciones como Thiago Almada, Álex Baena, David Hancko o Johnny Cardoso, había mucha expectación por ver el debut oficial del Atlético de Madrid.

El equipo colchonero se presentaba en el hogar del Espanyol con todo su arsenal: los fichajes más la confianza en sus otros cracks como Julián Álvarez, Jan Oblak o Marcos Llorente.

De tal manera, solo en el once ideal había cinco fichajes. No obstante, parece que eso no fue suficiente para superar al Espanyol.

El Atlético de Madrid se adelantaba con un gol de tiro libre de Julián Álvarez en el minuto 37. Los del Cholo Simeone mostraron su superioridad en el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad fue diferente.

Primero entraron Koke y Barrios por Cardoso y Gallagher durante el descanso. Mientras, en el 63 entraba Griezmann por Baena y Raspadori por Almada. Decisiones muy criticadas dado que ambos atacantes eran de los jugadores más peligrosos del conjunto colchonero.

En el minuto 73, Miguel Rubio encontraba un hueco en la defensa y aprovechando un centro, anotaba el gol del empate. El Atlético pasaba de jugarse tres puntos a tan solo uno y con los pocos minutos de partido restantes, cada jugada contaba.

No obstante, Simeone eligió quitar a Julián, su delantero más ofensivo, para meter en su lugar a Alexander Sorloth. Una decisión que molestó al argentino y que castigó al Atlético dado que dos minutos después, Pere Milla anotaba de cabeza el gol de la victoria.

Con todos estos cambios de futbolistas importantes, son muchos los que han criticado la decisión del Cholo y los efectos que habría tenido en el equipo. Uno de ellos ha sido Alfredo Duro en El Chiringuito de Jugones.

"Hay dos realidades en este partido. La primera es que, durante gran parte del encuentro, el Atlético estuvo francamente bien; por eso se veía como un equipo con mucha chispa, que daba la sensación de que iba a resolver el partido", aseguraba Duro.

El periodista fue contundente señalando lo mucho que decayó el equipo en la segunda mitad: "Simeone se cargó el partido con los cambios. Empeoró al equipo con las sustituciones. Yo creo que lo de las rotaciones es una de las grandes mentiras del fútbol mundial. El equipo tiene que aguantar, y el entrenador lo debilitó con los cambios".

Además, Duro señaló cómo Julián Álvarez debería ser un jugador intocable en su once por su importancia al equipo.

"Nadie que entre al campo va a mejorarlo, igual que nadie mejora a Mbappé o a Lamine Yamal en condiciones normales. No puedes empeorar a tu equipo con las sustituciones. Los cambios deben servir para sostener o mejorar, nunca para restar, y en este caso hay que señalar a Simeone", indicaba el tertuliano.

De hecho, Duro dejó una reflexión sobre Julián: "Cuidado, no nos volvamos locos, porque Julián puede empezar a escuchar cantos de sirena y plantearse que está mejor en cualquier otro sitio que en el Atlético de Madrid, donde su propio entrenador lo cambia".