Pedrerol no se corta y señala como ilegal el gol de Julián Álvarez en el Espanyol-Atlético: "Nadie conoce esta norma"

El Atlético de Madrid ha caído derrotado ante el RCD Espanyol después de que, pese al gol de tiro libre de Julián Álvarez, el equipo perico consiguió remontarle en la segunda parte del partido.

Sin embargo, aunque los aspectos más positivos del equipo dirigido por el Cholo Simeone han sido precisamente la actuación de Julián, lo cierto es que podría ser un gol ilegal.

Ha sido precisamente El Chiringuito de Jugones el encargado de darse cuenta de una posible infracción durante el lanzamiento de Julián y que todo apunta que no debería haber sumado al marcador.

El polémico gol de Julián

El Atlético de Madrid llegaba una nueva temporada con sus incorporaciones y los ojos puestos en Julián Álvarez. El futbolista argentino llegaba en su segunda temporada con el conjunto colchonero y con el objetivo de llevar al club a la gloria.

Así, al principio del encuentro, el '19' abría el marcador con un gol de tiro libre que hacía que sus aficionados se llevasen las manos a la cabeza.

El gol de Julián ponía por encima al Atlético e ilusionaba de cara al resto del encuentro. Sin embargo, en el minuto 73, Miguel Rubio recibía un centro y aprovechando un hueco en la defensa del Atlético, igualaba el partido.

Con menos de 20 minutos por delante, el Espanyol mantuvo la presión mientras que el Cholo optó por quitar a algunos de sus mejores jugadores como Julián Álvarez.

Faltando seis minutos para los 90, Pere Milla anotó de cabeza el gol de la ventaja. El Atlético trató de volver a poner el resultado a su favor pero el conjunto perico mantuvo su ventaja y consiguió llevarse los tres puntos.

Con una derrota a sus espaldas, la única alegría que el Atlético de Madrid sacaba del encuentro era el gol de Julián Álvarez. No obstante, parece que el gol no debería haber contado.

Ha sido el periodista Juanfe Sanz de El Chiringuito de Jugones el encargado de señalar este posible fallo del árbitro Mateo Busquets Ferrer.

"Es una pena porque no quiero estropear el buen gol que ha marcado Julián Álvarez pero ese gol es ilegal. Es una normativa que se impuso hace dos años", aseguraba Sanz. "Ningún jugador del equipo atacante debe estar a menos de un metro de la barrera y no solamente hay uno, hay dos. Con que haya uno ya vale. Almada está incrustado en la barrera".

El colaborador llegó a mostrar en plató la imagen clave donde se ve que dos jugadores del Atlético se plantan pegados a la barrera y, según Sanz, a menos de un metro.

"La normativa dice que: 'Si, durante la ejecución de un tiro libre, algún jugador del equipo atacante estuviera situado a menos de 1 metro de la barrera formada por tres o más jugadores del equipo defensor, se concederá libre indirecto'. El tiro de Julián Álvarez debería haber sido tiro libre indirecto para el Espanyol", contaba en plató.

Imagen de Juanfe señalando por qué el gol de Julián no debería haber contado.

De hecho, muchos tertulianos compararon la jugada con la que se vio en el Chelsea-Crystal Palace, donde en un tiro libre que entró dentro de la portería, el VAR lo anuló porque Moisés Caicedo se sujetaba de la barrera del Palace.

Josep Pedrerol, presentador del programa, fue muy contundente cuando se enteró de la noticia: "¿Quién estaba hoy en el VAR? Imagínate que el Espanyol no remonta el partido, el lío que se monta con esto. Ahora porque no le perjudica para ganar el partido. Lo que está claro es que nadie se ha dado cuenta de la norma. Nadie en España se ha dado cuenta de esta norma".

Otro de los tertulianos, Edu Aguirre también se quedó sorprendido con la situación, preguntándose "¿Qué estaba haciendo el VAR durante el partido?"

Por el momento no está del todo claro si el CTA responderá ante esta afirmación, ya que el gol en el partido se contó como válido y no se puede definir exactamente a cuánta distancia están los jugadores del Atlético de la barrera del Espanyol.