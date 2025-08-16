Las claves del Mallorca - Barça:
- El Barça comienza su defensa del título con una cómoda victoria en Son Moix ante un Mallorca que acabó con nueve
-Así fue la polémica en Son Moix por los dos primeros goles del Barça: el tanto de Ferran dejó atónitos a los jugadores
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Así fue la polémica en Son Moix por los dos primeros goles del Barça: el tanto de Ferran dejó atónitos a los jugadores
Los culés se han marchado al descanso con dos goles de ventaja y dos jugadores más sobre el césped, en unos 45 minutos en los que los de Hansi Flick fueron superiores en un duelo marcado por las acciones accidentadas.
La que más encendió a la grada fue el segundo tanto culé, firmado por Ferran Torres. Tras un chut de Lamine que se estrelló en la cabeza de Raíllo, el central cayó desplomado al suelo y la pelota le cayó al 7 blaugrana.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | ¡Final!
¡Final del partido en Son Moix!
El Barça se lleva la victoria (0-3) en Son Moix tras un partido marcado por la polémica del primer tiempo. Raphinha, Ferran y Lamine Yamal fueron los goleadores. El Mallorca acabó con nueve, aunque la jugada que más protestó Son Moix fue la que precedió al segundo gol del Barça.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | ¡Golazo de Lamine!
90' (+5) (0-3) ¡Gol del Barça! Se cierra el marcador con un golazo de Lamine Yamal. Llevaba intentándolo todo el partido y le salió en el último intento. Recibe, perfila su clásica conducción y saca un disparo que se cuela por la escuadra
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Cuatro de descuento
90' (0-2) El árbitro añade cuatro minutos.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Busca Lamine su gol
87' (0-2) Busca Lamine el gol, pero Leo Román le niega todas las ocasiones. Es el único que lo intenta. El partido parece decidido.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Buena mano de Leo Román
82' (0-2) ¡Buena mano del guardameta local! Le pegó Pedri con la zurda desde fuera del área tras buscarse el hueco en conducción. La acción recuerda al gol que anotó en la última final de Copa del Rey, pero su disparo iba centrado y Leo Román voló para mandarla a córner.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Recta final
79' (0-2) El partido entra en su recta final sin acción en las áreas. Los jugadores parecen exhaustos y Arrasate retira a Darder, que corrió como el que más.
El Mallorca aguanta el 0-2
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Flick quita a Raphinha
75' (0-2) Tras la pausa de hidratación, Flick retira a Raphinha y da entrada al recién renovado Joules Koundé.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Mucho cansancio
70' (0-2) Bajan el ritmo los dos equipos y se hace evidente que estamos en la jornada 1 de campeonato. El calor tampoco ayuda a la causa y el Mallorca intenta salvar la honra.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Entran Gavi, Jofre y Rashford
66' (0-2) Triple cambio de Flick. Entran Gavi, Rashford y Jofre y se van Cubarsí, Ferran y Balde.
-
Mallorca - Barcelona, en directo |Los de Flick no hacen sangre
64' (0-2) Conscientes de contar con dos jugadores más sobre el césped, el Barça controla el partido, pero sus jugadores parecen relajados. El Mallorca intenta competir con dignidad y lo consigue, aunque el marcador no se mueve
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Feo choque de cabezas entre Cubarsí y Dani Rodríguez
60' (0-2) Para el partido el colegiado tras un feo choque cabeza con cabeza entre Dani Rodríguez y Cubarsí. Se recuperan sin problemas.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Buena estirada de Román
56' (0-2) Ocasión para Dani Olmo, cuyo remate de cabeza se envenena y obliga a Leo Román a estirarse. El Barça juega a medio gas, pero avisa de vez en cuando.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Flick estudia dosificar a algunos futbolistas
52' (0-2) Dadas las circunstancias del partido, calientan jugadores como Casadó y Gavi. Podría aprovechar el alemán para dosificar los minutos de jugadores como Pedri.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | El ambiente del partido es raro
49' (0-2) El Barça busca el tercero, aunque el ambiente del partido es raro. Once contra nueve sobre el césped y la sensación de que los dos equipos no se emplean a fondo.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Comienza la segunda parte
45' (0-2) ¡Comienza la segunda mitad! Movió el banquillo Flick para dar entrada a Dani Olmo por Fermín. En los locales entraron Mateo Joseph, Mascarell y Dani Rodríguez por Asano, Mateu Morey y Pablo Torre.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | ¡Descanso!
¡Descanso en Son Moix con ventaja para el Barça! Increpan los jugadores del Mallorca a Raphinha en el camino a vestuarios por una fea entrada del brasileño en los últimos instantes de juego. Le costó la amarilla al atacante.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Otra del diez
45' (+5) Otro intento de Lamine, que busca el gol antes del descanso. Su chut con la zurda se marcha desviado. En mitad de tantos incidentes, ha dejado varios detalles de crack.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Avisa Lamine
45' (+2) (0-2) Le pega de volea Lamine desde fuera del área, pero el disparo se va desviado. El Barça levanta el pie del acelerador por las circunstancias del partido.
-
Mallorca - Barcelona, en directo | Siete de añadido
45' (0-2) Siete minutos de descuento en esta primera mitad repleta de parones y jugadas polémicas.