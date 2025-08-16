El primer tiempo del duelo entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona en la jornada 1 de La Liga no solo ha destacado por algunos detalles técnicos de Pedri o Lamine Yamal, sino por la sucesión de jugadas polémicas que han despertado la indignación de las gradas de Son Moix.

Los culés se han marchado al descanso con dos goles de ventaja y dos jugadores más sobre el césped, en unos 45 minutos en los que los de Hansi Flick fueron superiores en un duelo marcado por las acciones accidentadas.

La que más encendió a la grada fue el segundo tanto culé, firmado por Ferran Torres. Tras un chut de Lamine que se estrelló en la cabeza de Raíllo, el central cayó desplomado al suelo y la pelota le cayó al 7 blaugrana.