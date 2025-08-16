Alfredo Duro no se corta y carga contra Ferran Torres por su gol en el Mallorca - Barça: "¿Se puede ser más antideportivo?"

Con el inicio de LaLiga estaba claro que iban a volver todas las polémicas que rodean a los partidos de los grandes equipos, y el RCD Mallorca - FC Barcelona no iba a ser de menos.

Así, en la acción que supuso el 0-2 para el conjunto blaugrana, Ferran Torres anotó un controversial gol mientras Raillo se encontraba tirado en el suelo y que no ha tardado en generar críticas en redes.

Precisamente Alfredo Duro no ha tardado en señalar al club culé y al '7' del FC Barcelona por su actuación en dicho tanto, calificándolo de "antideportivo".

El candente Mallorca-Barça

Había gran expectación por ver el debut liguero del FC Barcelona. El equipo blaugrana lleva un verano marcado por la polémica: la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, el retraso en las obras del Camp Nou, el conflicto club-Ter Stegen y, más recientemente, la inscripción de sus dos fichajes Joan García y Marcus Rashford.

Así, el conjunto culé llegaba al Estadio Son Moix de la ciudad de Mallorca para marcar su inicio en esta temporada 25-26 en busca de revalidar su título liguero.

Sin embargo, con la baja de Robert Lewandowski y Dani Olmo, a Hansi Flick le tocaba darle la titularidad a Ferran Torres y a Fermín López. Ambos futbolistas llegaban en un gran momento y tenían la oportunidad de mostrar su fútbol ante el conjunto mallorquín.

No obstante, el partido no tardó en verse salpicado por la polémica. Más allá de la doble expulsión de Morlanes y Muriqi, si ha habido una acción duramente criticada ha sido el gol de Ferran Torres.

Después de un chute a portería de Lamine Yamal, el balón golpeó de lleno a Raíllo en la cabeza, lo que provocó que cayese al suelo conmocionado. Aunque parecía que el árbitro pararía el partido, el juego siguió y Ferran aprovechó su colocación y desconcierto en el equipo rival para golpear la pelota y anotar el 0-2 que ampliaba la ventaja.

La imagen de Ferran tirando a puerta mientras Raíllo yacía en el suelo y sus compañeros iban a socorrerlo ha dado la vuelta al mundo. Muchos usuarios de redes no han tardado en posicionarse en contra en las redes sociales con comentarios como "Ningún sentido que el árbitro no haya parado la acción con el pelotazo a Raíllo".

De hecho, el famoso periodista deportivo y tertuliano Alfredo Duro no ha tardado en criticar severamente la acción a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

"Mientras un jugador del Mallorca cae desplomado por un fortísimo golpe en la cabeza, los futbolistas del Barcelona pasan olímpicamente de la situación de un compañero y marcan gol aprovechando que los rivales se quedan parados. ¿Se puede ser más antideportivo y mal compañero?", aseguraba Duro.

Lo cierto es que aunque la imagen sorprende, dado que el árbitro nunca llega a parar el juego, el gol de Ferran Torres es completamente legal. Por su parte, pese al golpe, lo de Raíllo finalmente se quedó en un susto y pudo continuar jugando el resto del encuentro.

En el caso de las expulsiones, la de Morlanes llegó a raíz de una segunda amarilla tras una entrada a Lamine. Mientras, Muriqi recibió roja directa por tratar de controlar un balón y golpear a Joan García con los tacos. En cuestión de seis minutos el Mallorca se quedó con nueve jugadores.

Aunque si algo está claro es que dicho gol dará mucho que hablar durante los próximos días y el árbitro Munuera Montera tendrá que explicar su decisión para no frenar el juego pese al golpe y posterior caída de Raíllo.