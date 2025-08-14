Carme Barceló no se corta y carga contra el Real Madrid: "Han hecho del lloro un estilo de vida, se llevan mal con todos"

Después del anuncio de la RFEF de su aprobación para llevar el Villarreal-FC Barcelona a Estados Unidos, el Real Madrid no tardó en lanzar un comunicado posicionándose en contra de dicha propuesta.

Una decisión que ha atraído quejas de aficionados culés y por otro lado, el apoyo de jugadores como Unai Simón, que también ha criticado duramente la proposición de LaLiga.

Además, este tema ha llegado al Chiringuito de Jugones, donde la periodista deportiva Carme Barceló ha explotado contra el conjunto merengue y su actitud hacia la competición.

Barceló vs. Real Madrid

Aficionados y periodistas se llevaban las manos a la cabeza cuando este lunes la RFEF comunicaba que, tras aprobación de la Junta, LaLiga trasladaría a la UEFA y la FIFA la propuesta de jugar un partido liguero en el extranjero.

Dicho encuentro se trata del Villarreal-FC Barcelona de la J17 que se jugaría el 20 de diciembre en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo, la idea de LaLiga es moverlo a Miami para así atraer al público norteamericano y vender la marca de la competición en el extranjero.

No obstante, la propuesta no ha llegado a calar del todo entre muchos aficionados y clubes rivales. Uno de ellos ha sido el Real Madrid. El equipo blanco publicó un comunicado manifestando su rechazo ante una decisión que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva a los clubes solicitantes".

Es decir, el Madrid reclamaba ante la UEFA, FIFA y CSD para que anulasen dicha propuesta dado que favorecía al FC Barcelona ya que jugaría un encuentro menos como visitante.

El tema no ha tardado en generar controversia, especialmente en El Chiringuito de Jugones donde Tomás Roncero defendía la actitud del Madrid y Carme Barceló cargaba contra el club blanco.

"Yo parto de una base personal: para mí, el fútbol es de la gente y, cuando lo alejas de la gente… lo que decía Unai Simón, que hay personas que van al campo con un bastón. A mí eso me duele. Al final, alejas el fútbol de la gente", aseguraba Barceló.

La periodista deportiva cargaba de forma severa contra el equipo madrileño: "A partir de ahí, el Real Madrid ha hecho del lloro y de la queja un estilo de vida: se queja por todo, manda comunicados por todo, todo le parece mal".

La afirmación de Barceló generaba una respuesta en Tomás Roncero, el cual quedaba atónito ante las declaraciones de la reconocida aficionada culé. "¿Cómo no va a decir algo?", respondía Roncero.

Pero Barceló también tenía contrarrespuesta. "Se lleva mal con la FIFA, se lleva mal con la UEFA, se lleva mal con Tebas… se lleva mal con todo el mundo. Se queja por todo", señalaba la periodista.

Hasta el propio presentador Álex Silvestre salía a cuestionar sus declaraciones: "El principal perjudicado es el Madrid, que es el principal rival por LaLiga. Ves que, contra un equipo Champions como es el Villarreal, no va a jugar como visitante… pues entiendo el enfado del Madrid. Obviamente, mira por sus propios intereses".

Sin embargo, Barceló no tuvo reparos en contestar. "El Madrid, los únicos intereses que tiene que mirar son los deportivos, y que espabile para no repetir la temporada anterior", aseguraba.

Con su afirmación, Barceló se refería a las diferencias del Real Madrid con la UEFA y LaLiga por la Superliga que enfrentó a los despachos del club blanco con dichas organizaciones deportivas.