Los errores que llevaron a Xavi Hernández a perder más de 3,4 millones y cómo Qatar fue la solución a sus problemas

La trayectoria empresarial de Xavi Hernández es uno de los casos más documentados de cómo un deportista de élite puede ver comprometida su fortuna por decisiones erróneas.

Entre 2011 y 2022, el excentrocampista acumuló pérdidas superiores a 3,4 millones de euros, fruto de apuestas inmobiliarias fallidas y una gestión familiar cuestionada.

Un agujero que, de no ser por sus contratos cuantiosos en Qatar (de jugador [2015-2019] y entrenador [2018-2021]), habría tenido consecuencias aún más graves para su patrimonio personal.

Apuesta inmobiliaria

En 1999, un año después de debutar con el primer equipo del FC Barcelona, Xavi fundó Galileu 136 S.L., con sede en su Terrassa natal.

El plan era claro: aprovechar el boom del ladrillo para construir un patrimonio sólido. La dirección quedó en manos de su padre Joaquín y sus hermanos Alejandro, Óscar y Ariadna.

La confianza familiar, sin embargo, se convirtió en un riesgo. La falta de experiencia empresarial y varias inversiones poco acertadas dejaron a la compañía expuesta cuando estalló la crisis inmobiliaria.

Entre 2010 y 2012, las ventas se desplomaron un 40%, pasando de 4,1 millones a 2,4 millones de euros, mientras el resto del sector empezaba a recuperarse.

Xavi Hernández, durante un partido Reuters

Errores de gestión

El golpe más duro vino de la compra de terrenos en Terrassa que, tras el estallido de la burbuja, quedaron sin salida siendo una inversión que lastró a la compañía.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que "el padre de Xavi siempre le ha asesorado muy mal". La concentración casi exclusiva en el sector inmobiliario y la resistencia a liquidar activos en pérdidas agravaron la situación.

El resultado: una década marcada por balances negativos, con especial gravedad en 2014 (-2,64 millones), 2017 (-834.710 euros), 2019 (-586.595 euros) y, sobre todo, en 2022, cuando las pérdidas se dispararon hasta los 1,9 millones.

Qatar, una salvación

En 2015, Xavi aceptó la oferta del Al-Sadd de Qatar: 10 millones de euros anuales libres de impuestos.

Oficialmente, su familia negó que la motivación fuera económica, pero los registros mercantiles contaban otra historia: Galileu 136 necesitaba capital urgentemente.

Ese contrato no solo le permitió sanear sus cuentas personales, sino que fue clave para inyectar más de 20 millones de euros en la empresa entre 2012 y 2022, evitando su quiebra.

Entre estas operaciones destacan la ampliación de 9,5 millones en 2012 y otras cuatro inyecciones en 2021 y 2022, incluyendo la conversión de un préstamo personal en capital social.

Hoy, Galileu 136 mantiene activos valorados en más de 24 millones de euros, con propiedades en Sant Antoni de Calonge, Palamós, Mataró, Viladecavalls, Deltebre, Barcelona y S'Agaró.

Sin embargo, esta cartera genera ingresos limitados: la estrategia pasa por mantener los inmuebles alquilados y esperar un repunte del mercado.

En paralelo, la rentabilidad sigue en negativo (-0,59% en 2023) y el activo total ha caído un 0,15%, confirmando que la inyección de capital ha evitado el colapso, pero no ha logrado la rentabilidad.

Xavi Hernández, en rueda de prensa EFE

Sacrificios económicos

El compromiso de Xavi con el FC Barcelona en 2021 también estuvo marcado por las necesidades financieras.

Pagó 2,5 millones de euros de su bolsillo para salir del Al-Sadd y fichar por el club azulgrana, aceptando una reducción de sueldo de 10 a 3,9 millones anuales.

Tras su despido en 2024, recuperó esa cantidad pero renunció a 11 millones pendientes de contrato.

Éxito y fracaso

El contraste no puede ser mayor: 25 títulos con el Barcelona, 2 Eurocopas y 1 Mundial como jugador, frente a una década de pérdidas empresariales.

La historia de Xavi es una advertencia para otros deportistas: el éxito en el campo no garantiza aciertos en los negocios. El caso Xavi deja claras enseñanzas.

En primer lugar, el riesgo de depender de la familia sin formación empresarial, además de no concentrar inversiones en un único sector volátil. Y por otro lado, la importancia del timing en operaciones inmobiliarias y saber detener a tiempo un proyecto que no es viable.

En 2023, Galileu 136 cuenta con 26 millones en activos, pero sigue en pérdidas. Tras su salida del banquillo azulgrana, Xavi dispone de tiempo para reorganizar su estrategia empresarial.

La gran incógnita es si podrá convertir un negocio crónicamente deficitario en una fuente de ingresos sostenibles. Si algo queda claro es que sin el contrato en Qatar, la historia financiera de Xavi Hernández sería mucho más dramática.