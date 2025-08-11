Tomás Guasch, tajante sobre llevar el Villarreal-Barça a Miami: "Lo siguiente va a ser jugar sin portero"

La RFEF tiene un nuevo objetivo: llevar el Villarreal-FC Barcelona del LaLiga muy lejos de España, más concretamente al estadio Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Este movimiento se suma al deseo de LaLiga de llevar partidos de la competición al extranjero, así como las recientes celebraciones de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

La posibilidad de llevarse un partido liguero a Estados Unidos no ha pasado por alto entre aficionados y periodistas deportivos como Tomás Guasch, que no ha dudado en criticar la decisión de forma severa.

Villarreal-Barcelona en...¿EE.UU.?

LaLiga todavía no ha empezado pero lleva semanas acumulando polémicas. Si hace unos días se criticaba la decisión de no retrasar el primer partido del Real Madrid, debido a su intención de contar con más tiempo de pretemporada después de su paso por el Mundial de Clubes, otra polémica se asoma.

La Junta Directiva de la RFEF someterá este lunes la decisión de presentar en la UEFA mover el partido Villarreal-Barcelona a Miami. Este partido pertenece a la jornada 17 de LaLiga y estaba organizado para jugarse el 20 de diciembre en el Estadio de la Cerámica.

Sin embargo, los aficionados del Submarino Amarillo perderían la oportunidad de ver a su equipo de local para llevarse el encuentro al Hard Rock Stadium de Miami.

Por el momento la decisión no está del todo tomada dado que tanto la UEFA como la FIFA deben dar su aprobación de mover el partido a otro país.

No obstante, según el reglamento de la FIFA que se aprobó recientemente, los partidos de una competición liguera pueden jugarse fuera del territorio en el que se organiza. Es decir, que por norma, el Villarreal-Barcelona podría llevarse a Estados Unidos; solo faltaría la aprobación.

Lo cierto es que no es la primera vez que se ve una decisión de este estilo. En 2018 ya se intentó llevar el Girona-Barcelona a Miami y el año siguiente el Villarreal-Atlético, pero la justicia lo impidió y nunca se llegó a alcanzar el proyecto.

El caso más llamativo es el de la Supercopa de España. Un campeonato que originalmente se jugaba en nuestro país en agosto pero que desde la temporada 2019-20 se convirtió en una final four que se celebra cada enero en Arabia Saudí.

La realidad de ver un partido liguero español en Estados Unidos ha desatado el enfado y críticas, especialmente de Tomás Guasch en El Partidazo de COPE.

"No se puede dar por bueno que un partido de liga —Southampton-Liverpool, Bayern-Augsburgo, Villarreal-Barcelona…— se juegue en Estados Unidos. Líos para acá y para allá. El socio del Villarreal va a ver 18 partidos porque los 19, que es el campeón, los va a ver en su casa. Esto es una broma", señaló el periodista.

De hecho, no dudó en cargar contra la gestión de LaLiga y su 'favoritismo' hacia el FC Barcelona: "Y, como esto está montado como está montado… la broma esta está poniendo al Barça por las nubes. El Barça lleva un mes de entrenamiento y el principal rival lleva 7 días. ¡Siete días! Si os parece que esto es una liga presentable, no lo es".

Guasch fue muy crítico con LaLiga. "Trata, en tu corralito, de organizarlo de la mejor manera posible cada año. ¿A Miami? Pues a Miami. ¿Y sin portero? Pues sin portero. Es una liga que te dice que no: uno, un mes; otro, siete días; ahora nos vamos a Miami; ahora venimos… Lo que te digo: el próximo número será jugar sin portero. Es una chufla. No tiene ningún sentido", aseguró el periodista.

LaLiga 25-26 dará inicio este viernes 15 de agosto con el Girona-Rayo Vallecano como partido debut y la primera jornada se alargará hasta el martes 19 de agosto con el Real Madrid-Osasuna.