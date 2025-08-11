Josep Pedrerol estalla contra el despido de Montse Tomé de la Selección: "Es lamentable lo que ha hecho la Federación"

Después de semanas de rumores, la RFEF hizo oficial que Montse Tomé abandonaría el cargo de seleccionadora y en su lugar entraría Sonia Bermúdez.

Con su derrota en la Eurocopa, la Federación ha decidido prescindir de la entrenadora y la decisión no ha sentado del todo bien entre algunos aficionados y expertos en el ámbito deportivo.

Uno de ellos ha sido Josep Pedrerol. El periodista y presentador del Chiringuito utilizó sus redes sociales para cargar directamente contra el anuncio.

Pedrerol vs. RFEF

Montse Tomé asumió el puesto de seleccionadora en septiembre de 2023, tras los escándalos que involucraron a Rubiales y que significaron la salida de Jorge Vilda pese a alzarse con el Mundial.

Su segunda al mando fue promovida a entrenadora principal, enfrentando tres grandes desafíos: la Nations League, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa.

La seleccionadora firmaba un contrato hasta el 31 de agosto de este año, por lo que su continuidad dependería del desempeño mostrado en estas competiciones.

Sin embargo, si bien consiguió la Nations League contra Croacia, la primera para la Selección española, en el resto de torneos no fue el caso. Ni en los Juegos Olímpicos ni en la Eurocopa consiguió los objetivos esperados y sumaron en su contra.

En París, España cayó en semifinales después de que Brasil les pasase por encima con un 4-2. De hecho, ni pudieron conseguir el bronce olímpico dado que la selección alemana les venció 0-1 en el partido por el tercer puesto.

Mientras, en la Eurocopa, aunque estuvo cerca de llevarse la competición y fue la selección que mejor fútbol demostró, fueron superados por Inglaterra en la final. Las inglesas les superaron en los penaltis y dejaban su continuidad en el aire.

Así, tras varios rumores, finalmente se anunció lo que se preveía: Montse Tomé sería destituida y abandonaría su puesto en la Selección. La entrenadora diría adiós a su etapa al frente de las campeonas del mundo.

En su lugar, la RFEF anunció que Sonia Bermúdez, la entrenadora de la sub23, se haría cargo de la Selección a partir de ahora.

Este movimiento por parte de la Federación no ha gustado del todo entre aficionados, profesionales y expertos. Uno de ellos ha sido Josep Pedrerol.

El famoso periodista deportivo y presentador del Chiringuito de Jugones no ha tardado en reaccionar ante la noticia del despido de la seleccionadora.

Pedrerol señaló en su cuenta de X: "Es lamentable que la Federación haya cedido a las presiones. Mucho ánimo, Montse Tomé".

Sonia Bermúdez empezará a hacerse cargo de la Selección a partir del mes de septiembre, cuando les toque prepararse para otra edición de la Nations League.

Sin embargo, la mayor aspiración de España llegará en 2027 cuando vuelvan a participar en el Mundial, donde tratarán de revalidar el título conseguido en Nueva Zelanda hace dos años.