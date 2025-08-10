Álvaro, preparador físico, sobre la realidad de los futbolistas en España: "El estrés que sufren provoca que se lesionen más"

A escasos días del inicio de LaLiga 25-26, hay 24 futbolistas que durante la pretemporada han acabado lesionados o con molestias, lo que provoca que se ponga en riesgo su presencia durante esta nueva campaña liguera.

Precisamente en los últimos años han cobrado bastante relevancia las continuas lesiones de los futbolistas, en gran medida provocadas por el cargado calendario de fútbol que tienen cada temporada.

Sin embargo, el preparador físico Álvaro Gómez-Rubiera se ha encargado de señalar otra de las grandes causas detrás de sus lesiones: el estrés.

El estrés y las lesiones

Cuando un futbolista llega a la élite, eso significa un gran paso para su carrera pero también una serie de responsabilidades y condiciones que debe aceptar si quiere tener esa vida.

Para empezar, está dedicar su vida completamente al fútbol y aceptar tanto el ruido mediático, que su físico sea lo más importante, y superar el estrés que pueda suponer en su día a día.

No obstante, en muchos casos los futbolistas no logran superar este estrés y se vuelve parte de su rutina, ya sea por motivos deportivos o extrafutbolísticos.

Así, el preparador físico Álvaro Gómez-Rubiera se ha encargado de contar la gran importancia de cuidarse en los futbolistas y el gran papel que juega el estrés en su preparación.

"El momento de más riesgo es cómo te cuidas en el momento que acaba una temporada y empieza la siguiente. Ahora ya no es como antes. Se cuidan muchísimo más los jugadores", aseguraba.

Eso sí, no dudó en señalar la clave de los deportistas para poder encontrar su mejor versión al volver de las vacaciones y no forzar su cuerpo: "No puedes llegar a la pretemporada sobre un cero para intentar llegar a un diez porque no da tiempo cuando empieza la temporada. Tú tienes que llegar con un 6 y mantener un 8,5 en la temporada; ese es tu objetivo".

Gómez-Rubiera también indicó la manera de mantener un equilibrio en el período estival, cómo afecta a su temporada y el gran factor mental en la preparación.

"Imagínate que tienes un mes y los 15 primeros días te cuidas mucho, pero los últimos 15 no, y entonces es cuando empieza un cambio abrupto. Casi es mejor usar los últimos 15 para ir atemperando al cuerpo. Y algo muy oculto es el propio estrés del jugador, que incrementa los riesgos de lesión", apuntó.

El preparador físico explicó cómo hay diferentes tipos de estrés: "Hay jugadores que tienen estrés familiar, otros de los agentes y otros emocional. Hay gente que tiene un estrés competitivo".

Y es precisamente a través de su mente que afectan a su físico. "Eso afecta al incremento del cortisol, a la tensión muscular y estás comprando boletos para tener un asunto muscular complicadete", añadió Gómez-Rubiera.

Por último, no faltó mención al gran problema que llevan denunciando los futbolistas, entrenadores y preparadores físicos: el calendario tan cargado que tienen.

"Estamos todos muy asustados porque, aunque cada vez hay más medios y estamos mejor formados, las lesiones siguen aumentando. Por este apretón del calendario que me parece una locura y no sabemos cómo hacerlo. Está claro que el deporte ya no es lo que era. El deporte es cada vez más brusco", aseguró el preparador.