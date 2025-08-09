Maldini se la juega y advierte del equipo que ganará LaLiga 25-26: "Hay mucho nivel pero veo muy superior al..."

LaLiga está a escasos días de dar el pistoletazo de salida. La primera división de fútbol español promete ofrecer muchas emociones, fútbol y gran juego durante esta temporada 2025-26.

Sin embargo, cada año surge la duda: ¿quién será el ganador? ¿quién se alzará con el ansiado trofeo de campeón? Lo cierto es que está claro que, como cada año, estará entre el Real Madrid y el FC Barcelona aunque equipos como el Atlético de Madrid o el Athletic Club de Bilbao podrían dar la sorpresa.

Así, el periodista deportivo Maldini decidió lanzar su predicción y adelantar cómo cree que quedará la tabla esta temporada, señalando quién será el ganador de la competición.

Y el ganador es...

El próximo 15 de julio arrancará otra competición de LaLiga con el Girona-Rayo Vallecano en el Estadio Montilivi. Esta primera jornada tendrá partidazos como Valencia-Real Sociedad o Athletic-Sevilla y se alargará hasta el martes 19 de julio con el Real Madrid-Osasuna.

Con el inicio liguero y solo la pretemporada a sus espaldas, son muchos los que lanzan su porra y predicción de la temporada. ¿Qué equipo se llevará el trofeo? ¿Quiénes jugarán Champions y Europa League? ¿Y quiénes descenderán a Segunda División?

Por ello, Maldini aprovechó este momento de previa para hacer su predicción de los ganadores de LaLiga y de cómo quedará la tabla. "Va a ser una liga muy bonita y de gran nivel", anticipaba el periodista deportivo en su canal de Youtube.

De acuerdo con su porra, los tres equipos que descenderían serían el Deportivo Alavés, Levante y Elche. Mientras que la lucha por la permanencia estaría entre Getafe, Sevilla, Girona, Espanyol y el Real Oviedo.

Por su parte, según Maldini, la media tabla quedaría de la siguiente manera: Real Sociedad, Valencia, Celta de Vigo, Mallorca, Rayo Vallecano y Osasuna.

Asimismo, en Europa League el periodista deportivo ve al Villarreal y al Betis. El Athletic Club de Bilbao repetiría en la cuarta posición clasificándose a Champions League.

El tercer puesto quedaría para los de Cholo Simeone. "Creo que el Atlético va a estar más cerca del título pero no va a llegar. Me gusta mucho los fichajes aunque le siguen faltando jugadores pero para ser tercero le da", aseguró Maldini.

En el caso de los dos primeros puestos, estaría una vez más competido entre los dos grandes de LaLiga: Real Madrid y el FC Barcelona: "En una liga como esta, que el Madrid y Barca no sean primero y segundo es muy difícil".

Sin embargo, según Julio Maldonado, el ganador volvería a ser el equipo entrenado por Hansi Flick. "Veo al Barça y lo veo superior a los demás. Ya no lo digo por los amistosos, sino porque tiene una forma de jugar incontenible. El nivel al que están Yamal, Raphinha, Lewandowski y los fichajes es muy alto. Hacía tiempo que un equipo no ganaba dos ligas seguidas, pero el Barça creo que puede romper esa racha", señaló.

También tuvo palabras para el Madrid: "Es un equipo en construcción y a Xabi le va a costar sacar el 100% de muchos jugadores. Veo carencias en varias zonas. Arnold no me convence. Huijsen me encanta. Falta un creador; Güler no está en su posición. Podrían ganar un Clásico, pero a 38 partidos me cuesta verles ganando LaLiga".

De tal manera, con la predicción de Maldini el trofeo liguero se marcharía nuevamente a la Ciudad Condal. Habrá que permanecer atentos a los resultados y a la clasificación liguera.