Maldini, sin filtros sobre el futuro ganador del Balón de Oro 2025: "Vinicius no va a estar ni entre los diez primeros"

Ya es oficial. 30 son los futbolistas que optan al Balón de Oro que se entregará el próximo 22 de septiembre en Francia.

Ahora, es momento para las quinielas y donde las redes sociales y periodistas apostarán por su favorito para tomar el relevo de Rodri, mediocampista del Manchester City y último galardonado por France Football.

Algunos expertos ya han vaticinado quién ganará el Balón de Oro. Entre ellos, el reconocido periodista Julio Maldonado 'Maldini' ha compartido su veredicto a través de su canal de Youtube, Mundo Maldini.

En primer lugar, el periodista lamenta la ausencia de Joshua Kimmich en la lista y menciona que Anthony del Real Betis Balompié también podría haber estado, pero fue perjudicado por una "mala final de Conference".

A continuación, el comunicador realizaba un análisis y predicciones de algunos jugadores que sorprendería a más un aficionado al fútbol en nuestro país.

Sobre Vinicius Junior, Maldini lo tenía claro: "No estará entre los 10 primeros. Perdió la oportunidad de ganar el Balón de Oro que mereció la temporada pasada. Su temporada actual no ha sido buena".

Además de mojarse sobre el delantero brasileño del Real Madrid, también habló de Virgil Van Dijk al que considera que tuvo "una "mejor temporada que Vinicius", pero tampoco le ve "entre los 10 primeros".

Por su parte, sí tenía más esperanzas en Robert Lewandowski: "Es posible que sí entre entre los 10 primeros. A pesar de haber perdido el título de máximo goleador de la liga ante Mbappé".

Otro de los jugadores del equipo blanco que sí está en la lista final al Balón de Oro es Jude Bellingham. Maldini afirma que su temporada "no ha sido buena" y que ha estado "muy por debajo de su nivel".

Aun así, cree que está en la lista "por lo que significa como jugador" pero que debería estar en la "parte baja de los 30", entre el "20 y el 30".

Uno de los grandes nombres de esta lista es el de Erling Haaland, pero para Julio Maldonado tiene pocas opciones a optar al galardón: "No lo veo entre los 10 primeros porque ni siquiera ha sido el goleador de la Premier League":

Volviendo a jugadores españoles, el comunicador valora de manera categórica la temporada de Pedri en Barcelona: "Va a estar entre el quinto y el sexto e incluso es posible que suba. Fue decisivo en el Barça que ha arrasado en España y fue una de las almas del equipo de Flick".

No podía faltar en este listado el nombre de Kylian Mbappé. Así, opinaba Maldini en su canal: "Aunque ha sido Bota de Oro y es su octava nominación, no va a ganar este Balón de Oro ni mucho menos. Se le ve "entre quinto y sexto".

Sobre otro delantero del que habló fue Raphinha al que admite que ha hecho una temporada "impresionante". "Le veo en el cuarto, quinto o sexto puesto. Incluso podría alcanzar la tercera plaza".

Maldini dejó para el final el nombre de los dos favoritos a convertirse en Balón de Oro. Lamine Yamal y Ousmane Dembelé se disputarían el máximo galardón en el mundo del fútbol en una reñida final.

"Podría ganar por el nivelazo que ha mostrado, aunque la Champions y no jugar el Mundial de Clubes le penalizan. Aun así, es el mejor jugador del mundo", opinaba, sin filtros, sobre el joven delantero de 18 años del Fútbol Club Barcelona.

Finalmente, Maldini dio su pronóstico como ganador del Balón de Oro 2025: "Debe serlo, aunque sea su primera nominación. Destaco su transformación, su presión alta, sus muchísimos goles en partidos todos decisivos, y el apoyo de su entrenador, Luis Enrique".