Fue héroe del 5-0 en El Clásico, lo echaron del Barça y se fue a Tailandia: "A Messi no lo podías tocar ni en los entrenamientos"

Aunque sigue siendo uno de los grandes de Europa, el FC Barcelona tuvo su edad dorada a principios de los 2010s bajo el liderazgo de Pep Guardiola: dos Champions League, un sextete y una superioridad increíble sobre su máximo rival, el Real Madrid.

Así, muchos culés recuerdan con admiración el mítico 5-0 del 29 de noviembre de 2010, cuando el Barcelona humilló a su rival con goles de Xavi, Pedro, Villa (x2) y Jeffrén.

Este último pasó de convertirse en uno de los jugadores más prometedores de la Masía a salir por la puerta de atrás, sin llegar a encontrar su sitio en la élite y marchándose a destinos exóticos como Chipre, Croacia o Tailandia.

Jeffrén, señalado del Barcelona

De la generación de oro a las órdenes de Pep Guardiola salieron varios jugadores de la Masía con mucho talento como Xavi, Messi, Piqué o Iniesta.

Sin embargo, además de jugadores exitosos, salieron varias promesas que nunca llegaron a cumplir con su potencial como Bojan, Gai Assulin o Jeffrén Suárez.

El futbolista venezolano fue uno de los jugadores más importantes del Barcelona B desde el 2006 al 2009, llegando a ser parte del primer equipo durante tres temporadas.

En esa etapa se convirtió en uno de los suplentes de facto, contando con minutos en diferentes partidos y llegando a anotar un gol contra el Real Madrid en el histórico Clásico de 2010.

Sin embargo, Jeffrén nunca pudo encontrar su sitio en el Barça y en la temporada 2011-12 salió del equipo rumbo al Sporting de Lisboa.

Ahora el futbolista ha dado una entrevista en el podcast Helado Oscuro, donde ha dado detalles sobre cómo era formar parte de ese Barcelona así como de su salida del equipo.

Confesó que fue Guardiola el que le avisó que se tenía que marchar del equipo: "Me dijo Jeff, pasa esto, si te quedas no vas a jugar casi nada y prefiero que busques una salida. Vamos a traer a otro jugador".

A pesar del duro mensaje del técnico, Jeffrén afirma que Guardiola le trató con mucho respeto y fue el Barcelona el que "le dio la espalda", más específicamente el director deportivo Andoni Zubizarreta.

"Me cerró las puertas en España", aseguró el jugador. Según sus palabras, el exfutbolista no permitió su venta al Valencia aunque él quisiese marcharse a ese equipo. "Me jodió y hasta el día de hoy no puedo verlo", reveló.

En su lugar, el futbolista se marchó al Sporting portugués, donde pasó dos temporadas sin pena ni gloria y acabó marchándose al Real Valladolid. Más adelante abandonó el fútbol español para pasar por diferentes países como Bélgica, Suiza, Chipre, Croacia y más recientemente Tailandia. En dicho país el jugador vivió sus últimas temporadas hasta que en 2024 se retiró del fútbol.

Eso no fue lo único que contó dado que también contó cómo era el vestuario del Barcelona por aquel entonces.

"Un punto controvertido sobre los entrenamientos es que no podías tocar a Messi, rollo, no podías ir fuerte entrenando", señaló. "Hubo problemas con eso en esa época: muchos jugadores que venían del filial llegaban con intensidad, y era como: 'Eh, ¿qué estás haciendo?'. Claro, y lo decía él mismo o se notaba en las reacciones de los jugadores: 'Cuidado, ten cuidado'".

El futbolista hizo especial énfasis en cómo era: "Pero no puedes hacer eso, coño, si es el hombre que te salvaba los partidos. Y al nivel que estaba en ese momento, tú no podías ir así. Por eso nadie entraba fuerte con él, claro. Que se vacilaba y todo eso, sí, si estabas en su grupo, podías bromear muy bien con él. Pero si no, ya era un rollo un poco más distante."

Tampoco faltó mención al liderazgo del vestuario en aquel entonces entre Messi y Guardiola. "Guardiola era el que movía las varillas, pero el que hacía todo era el pequeño", apuntaba Jeffrén.

"Y lo que hacíamos todos era seguirlo. Éramos como… ¿te puedo decir? Como si fuéramos a la guerra: el primero iba él. ¿Quién lo apoyaba? Pues nosotros íbamos detrás. O detrás de él estaba Puyi, y nosotros íbamos detrás de esos dos. Y era así, ya", señaló.