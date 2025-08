El palo de Santi Ovalle a Vinicius: "Tiene que tener claro que nunca va a estar en el mismo escalón que Mbappé"

Vinicius lleva varias semanas en boca de aficionados, periodistas y expertos en la materia. El futbolista todavía no ha confirmado su renovación de contrato con el Real Madrid y su rendimiento en los últimos meses no ha sido el esperado para un jugador de su talla.

Así, uno de los factores que más se comentan es su supuesta petición para una mejora salarial al nivel de otros jugadores como Kylian Mbappé.

De tal manera, en pleno debate de El Larguero de SER, el periodista deportivo Santi Ovalle cargó de forma severa contra el astro brasileño.

Vinicius, señalado

La pasada temporada 2023-24, Vinicius firmó una de sus mejores temporadas. Cifras de crack, Champions League y LaLiga que lo colocaban como uno de los favoritos al Balón de Oro.

Sin embargo, llegó la gala organizada por France Football y el resultado, ya filtrado anteriormente, sorprendió a muchos: Rodri Hernández era el ganador.

El futbolista español del Manchester City ponía la guinda al pastel a una gran temporada tanto con su equipo como con la selección española con la que se llevó la Eurocopa.

Vinicius prometió en sus redes sociales que trabajaría 10 veces más si fuese necesario para poder llevarse el galardón. Los aficionados madridistas estaban expectantes por ver una versión incluso mejor del brasileño... pero no fue el caso.

El '7' del Real Madrid tuvo un bajo rendimiento junto al resto de sus compañeros, provocando que el club tuviese un año en blanco sin Copa ni Liga ni Champions.

Para colmo, en el Mundial de Clubes cayó derrotado de forma humillante contra el Paris Saint-Germain, haciendo evidente la debacle del club y el gran trabajo que tenía Xabi Alonso por delante.

Además, uno de los jugadores más señalados fue Vinicius. El futbolista brasileño tampoco mostró su mejor versión en Estados Unidos y fue objetivo de las críticas de aficionados y periodistas.

De hecho, más allá de su rendimiento dentro del campo, también ha generado debate su renovación. El jugador finaliza contrato en 2027 por lo que el Madrid tiene interés en ampliarlo más años. Incluso se comenta que hace unos meses se pactó de forma verbal un acuerdo por firmar.

No obstante, según recientes rumores, el futbolista estaría en busca de una mejora salarial para seguir adelante con la renovación, algo que no ha sentado del todo bien en la esfera del club.

Por ello, en El Larguero de SER, el tema no pasó por alto y los diferentes periodistas dieron su valoración al respecto.

"Ha sido carne de memes, y después ha tapado muchas bocas ganando dos Champions, siendo además decisivo en ambas: en la del 2022 y en la del 2024. Pero estamos en agosto de 2025, y a día de hoy Mbappé es un futbolista más decisivo que él. Es algo evidente, ¿no?", señalaba Álvaro Benito.

Mientras, Javi Herráez cargaba de forma contundente con el brasileño: "No estás para exigir. O sea, si haces una mala temporada, pues no es el mejor momento para sentarte a negociar. Y ha hecho un mal año. Es que Vinicius ha tenido una mala temporada, punto".

No faltaron comentarios sobre el Balón de Oro por parte de Herráez. "Si eres un deportista de primer nivel, te llamas Vinicius Júnior y quieres ganar el Balón de Oro, y lo has merecido en algún momento aunque no te lo hayan dado, lo que te toca es apretar los dientes y buscar el siguiente. ¿Y qué ha hecho? Pues no ha apretado los dientes, y no está buscando el siguiente", aseguraba.

No obstante, el más tajante fue Santi Ovalle. "Vinicius no se compara con Rodri. Se compara con Mbappé", apuntaba el periodista. "Y Vinicius tiene que tener claro que el proyecto del Madrid gira en torno a Mbappé. Entonces tiene que decidir: ¿ese proyecto gira en torno a Mbappé con Vinicius, o a Mbappé sin Vinicius? Pero lo que tiene que tener claro es que nunca van a estar en el mismo escalón".