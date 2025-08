Cristiano Ronaldo (40), rotundo sobre su dieta: "Cuando era joven el 50% de lo que comía era comida chatarra, ahora como..."

Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia. El deportista portugués sigue jugando a los 40 años tanto en el Al-Nassr como en la selección portuguesa, con la que hace meses se alzó con la UEFA Nations League.

Sin embargo, además de su talento con el balón, si hay un elemento clave en Ronaldo es su alimentación y entrenamiento para poder crear el cuerpo ideal con el que poder aguantar en la élite durante más de dos décadas.

Así, el futbolista luso compartió hace unos meses en una entrevista con Edu Aguirre aspectos clave de su rutina y alimentación. En ella, el jugador reveló cómo cuida su dieta en su día a día.

La alimentación de CR7

Hace menos de dos meses, Cristiano Ronaldo levantó el trofeo de la UEFA Nations League con la selección portuguesa, la segunda vez que conseguía dicho título. El futbolista fue titular y anotó uno de los goles del partido a sus 40 años.

La edad media de retirada de un futbolista profesional se encuentra entre los 35 y los 38 años. No obstante, Cristiano ha demostrado que con más de dos décadas en la élite, todavía tiene mucho que ofrecer sobre el campo.

Uno de los factores clave para mantenerse a este nivel en el terreno de juego es precisamente su gran entrenamiento y cuidado de alimentación que ayuda a cuidar su físico.

De tal manera, el futbolista confesó el secreto detrás de su rutina alimentaria que le ayuda a poder demostrar su poderío con el balón.

"Yo no hago dieta. La palabra dieta viene del latín que quiere decir rutina y para mi significa tener buenas rutinas. Yo tengo una buena rutina, ¿sabes? Hoy nos apetece tomar una hamburguesa con patatas y no pasa nada, es la rutina", aseguró el futbolista al periodista deportivo Edu Aguirre.

Así, el jugador reveló una teoría que pensó para organizar su comida: "Pensé que si quiero seguir jugando al fútbol, cuando eres joven tienes energía y puedes hacer que el 50% de lo que comes sean tonterías, comida basura y el otro 50% comida saludable. Va pasando la edad y ese margen va a ir disminuyendo".

Cristiano Ronaldo fue muy claro con cómo su dieta se ha vuelto parte de su día a día por lo que no está pendiente constantemente de lo que come.

"No me cuesta saltarme la dieta porque yo hago las cosas bien. Hay un factor psicológico que te ayuda también, déjame estar libre un poco y déjame estar tranquilo de comer algo que me gusta. A lo mejor como una vez a la semana comida basura, que tampoco es mala, como un dulce, un postre... No pasa nada. Pero no comerlo todos los días", señaló el futbolista.

Ante tal respuesta, Edu Aguirre no dudó en preguntar si cuando comía comida basura, al día siguiente lo quemaba en su entrenamiento. El deportista portugués fue muy claro con su respuesta.

"No pienso en eso tampoco. Si viene uno de mis hijos con galletas y me ofrece una, no voy a ser el padre borde de decir: 'No quiero'. Es rutina, que para mi es la clave para todo", apuntó Cristiano.

El futbolista confesó que el "excelente" cuidado de su cuerpo en los últimos 15 años es lo que le permite que a los 40 años todavía pueda seguir rindiendo a un alto nivel.