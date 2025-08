Pedro de la Rosa, sin filtros sobre la carrera de Fernando Alonso en Hungría: "Luego vas a tener que pagar el precio"

Después de resultados irregulares, Fernando Alonso pudo conseguir el quinto puesto en el Gran Premio de Hungría, su mejor resultado de la temporada.

El piloto asturiano forzó correr después de sufrir una lesión muscular de espalda que provocó que se perdiese los libres 1. Sin embargo, eso no le ha impedido colarse en el top-5 por delante de Stroll o Verstappen.

Conseguir un quinto puesto cargando con una lesión física ha sido digno de aplauso por muchos aficionados, pero el expiloto Pedro de la Rosa no ha dudado en señalar la decisión del piloto de Aston Martin.

Alonso, señalado

El pasado 1 de agosto, Aston Martin publicaba un comunicado donde eran muy claros: "Fernando Alonso ha estado lidiando con una lesión muscular en la espalda y ha decidido no participar en la FP1".

El mensaje confirmaba que el piloto asturiano se perdería la primera sesión de entrenamiento y su participación en el Gran Premio de Hungría estaba en el aire.

Sin embargo, finalmente Alonso, cargando con su lesión, forzó y corrió en el circuito de Hungaroring, donde consiguió su mejor resultado de toda la temporada.

El piloto no había logrado puntuar hasta el noveno gran premio de este curso, el de España, en el que consiguió dos puntos. Por ello, su rendimiento en Hungría dejó buenas sensaciones y le colocó hasta la undécima posición de la tabla del Mundial.

La decisión de Alonso de competir a expensas de su lesión ha generado debate y discusión, especialmente en El Larguero de SER. Ahí el expiloto y analista de F1, Pedro de la Rosa fue muy claro con el asturiano.

De la Rosa respondió sobre si sabía algo de si Alonso se había recuperado o había forzado: "Ha sido un poco de todo, ¿no? O sea, un poco que él ha aguantado el dolor, sabiendo que ahora vienen dos, bueno, casi tres semanas para recuperar esa lesión. Porque cuando tienes una lesión y fuerzas, luego vas a pagar el precio".

Así, el tertuliano explicó la decisión del piloto de Aston Martin, ya que forzó porque sabía que tendría tiempo para recuperarse después.

"Pero bueno, al menos no tenemos una carrera la semana que viene, ¿no? Que entonces sí que, a lo mejor, Fernando habría tenido que decir: “Bueno, tengo que saltármela, porque a lo mejor me meto en una dinámica en la que me voy a perder más grandes premios”, ¿no?", aseguró.

"Pero bueno, teníamos esa ventaja de que hay este periodo para recuperarse", señaló el expiloto. "Y luego, también, él hizo bastantes cambios en la posición de conducción, ¿no? En el asiento, tenía como unas bolsas inviables para acomodar mejor la zona dolorida, etcétera".

De la Rosa finalizó su participación opinando sobre Alonso dejando una reflexión sobre el camino que tomó el piloto para conseguir esa posición: "Pero bueno, al final solo hay un secreto: aguantar el dolor".

Con Alonso manteniendo su quinto puesto, la pelea por la victoria estuvo entre los dos McLaren, Norris y Piastri, mientras que Russell obtuvo el bronce y Leclerc, que partió de pole, quedó cuarto.

El próximo Gran Premio no llegará hasta 31 de agosto, cuando los pilotos se den cita en el Circuito de Zandvoort de Países Bajos.