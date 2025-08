Maldini no tiene reparos con Lamine Yamal tras el nuevo amistoso del Barça: "Ha dado un recital, es el mejor del mundo"

El FC Barcelona ha completado su gira asiática de pretemporada con una contundente victoria contra el Daegu surcoreano.

En dicho partido los de Flick han vuelto a demostrar el gran fútbol que practican y el alto nivel de los diferentes, entre ellos Lamine Yamal.

Así, el periodista deportivo Maldini no ha dudado en alabar el partido del futbolista de 18 años, señalando cómo para él es "el mejor del mundo".

Lamine, aplaudido

Después de toda la polémica alrededor de la celebración de su 18 cumpleaños y portar el 10 en la espalda, Lamine Yamal ha sabido responder de la manera que mejor sabe: con fútbol.

Había gran expectación por ver los partidos del FC Barcelona en su gira de pretemporada por el continente asiático, y que estuvo cerca de cancelarse.

En su primer encuentro contra el Vissel Kobe en tierras niponas, los de Hansi Flick vencieron por 3-1, con gol del fichaje Roony incluido y el canterano Dro.

Sus dos amistosos en Corea del Sur también han dejado muy bien parado al conjunto culé. Primero contra el FC Seoul por 3-7, donde Lamine Yamal hizo un partido espléndido anotando dos goles y repartiendo asistencias.

El Barcelona ha finalizado su gira por Asia con un amistoso contra el Daegu, donde el equipo blaugrana ha vuelto a ser muy superior a sus rivales.

Llegaron goles de Toni Fernández, Gavi por partida doble, Lewandowski e incluso Rashford. Sin embargo, el jugador que ha estado en boca de todos ha sido Lamine Yamal. El joven canterano ha demostrado que es el líder de este equipo, siendo clave a lo largo del partido por su desborde, regates y creación de juego.

De tal manera, con este rendimiento, no han tardado en salir alabanzas hacia el jugador, especialmente del periodista deportivo Maldini.

"Ha jugado un partido que ha sido tremendo", aseguró el analista. "Para mí, ha sido una exhibición del Barça, tengo que decirlo así. Como en los otros dos partidos, hemos visto momentos brillantes, pero creo que este ha sido incluso más redondo que los anteriores".

No faltó mención especial al nuevo '10' del Barca: "Es que yo no sé si para Lamine Yamal no existen los amistosos. No sé si es que quiere demostrar día a día que es el mejor del mundo, que para mí lo es. Hoy, ante un equipo como el Daegu, en un partido amistoso, se divierte tanto jugando y hace disfrutar tanto a los demás que es una exhibición constante".

De hecho, sus palabras sobre Yamal fueron más allá. "No solo creo que ya es el mejor del mundo, lo dije la temporada pasada, es que tengo la sensación de que todavía tiene un margen de mejora bastante más amplio de lo que imaginamos", aseguró en el vídeo de sus redes sociales.

"Hoy, de nuevo, ha dado un recital. Ha sido absolutamente imparable por el costado derecho. Imparable. Una y otra vez, una y otra vez. Regates de todo tipo", señaló Maldini.

El periodista explicó lo que aportó Lamine al juego del equipo. "Ha hecho un regate cerca de la banda, dejando al defensor en el suelo, y ha estado a punto de marcar un gol. Ha participado en varias de las jugadas de peligro del Barça. Un futbolista de los que se divierte y divierte: Lamine Yamal", declaró.

Además, también hizo un balance a la pretemporada del club: "Hansi Flick tiene que estar muy, muy satisfecho con esta gira asiática del Barça, con lo que ha hecho el equipo y con la cantidad de jugadores que ha ido probando".

El conjunto culé se enfrentará el próximo 10 de agosto contra el Como italiano de Cesc Fábregas para cerrar su pretemporada. Su debut liguero llegará el 16 de agosto contra el Mallorca en el estadio San Moix.