El dardo de José Miguel Villarroya a Rodrygo Goes: "Se va a quedar en el Real Madrid porque nadie quiere ficharlo"

Todavía queda cerca de un mes de mercado de fichajes y en el Real Madrid parece que las salidas y entradas en stand-by.

El conjunto blanco anunció en cuestión de semanas las llegadas de Trent, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras. Sin embargo, todavía queda resolver las posibles salidas del club.

Uno de los más señalados es Rodrygo por su falta de minutos en los últimos partidos. Eso sí, el periodista José Miguel Villarroya ha sido muy contundente ante una posible venta del astro brasileño este mercado.

Rodrygo, señalado

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco, estaba claro que el Real Madrid iba a sufrir una reestructuración de plantilla de cara a poder competir por todo la próxima temporada.

En el Mundial de Clubes se pudo ver parte de esta transición que el técnico español tiene entre manos, confiando en jugadores como Arda Guler, Huijsen o Gonzalo García.

No obstante, si hubo un nombre muy comentado fue el de Rodrygo Goes. El futbolista brasileño fue titular solo en el partido contra el Al-Hilal mientras que en sucesivos encuentros fue relegado a la suplencia y no entró en los planes de Alonso.

Lo cierto es que ya en la recta final de la temporada, Carlo Ancelotti poco a poco fue borrándole de sus esquemas y perdiendo la titularidad.

El '11' del Madrid esperaba que con Xabi Alonso cambiase la situación pero, por ahora, parece que su sitio tampoco está en el once titular.

Por esa razón, no tardaron en salir rumores acerca de una posible salida hacia otro grande de Europa. Liverpool, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain o Arsenal, entre otros, fueron solo algunos de los clubes que sonaron en las últimas semanas.

Sin embargo, en el stream de Siro López el periodista deportivo José Miguel Villarroya fue muy claro con la gestión del Real Madrid con Rodrygo y por qué no ve viable una salida.

"Yo sigo manteniendo que Rodrygo se queda, porque no hay ofertas", aseguró, defendiendo que hoy por hoy el jugador es parte de la plantilla del club blanco y no cree que eso cambie.

Sus palabras generaron debate con el resto de tertulianos, que respondieron que el Madrid sí tiene en mente una venta e incluso un precio: 80 millones.

"Bueno, en 80 no lo vendería. Tú dices que no debe, pero también te digo: si por 80 lo vende, entonces, yo seré el primero en criticar a Florentino Pérez por la gestión", señaló Villarroya. "Si tú se lo vendes a un equipo de la Premier que está pagando 95 millones por Ekitike, o 100 millones por Alexander Isak, o 80 millones por Gyökeres... Tú no puedes vender a Rodrygo por 80".

Siro López rebatió que el Madrid sí quiere venderlo y que 80 millones no sería una mala cifra, considerando que tanto el jugador como el club querrían que salga adelante la negociación.

Pero Villarroya se plantó con su información: "Lo que sí tengo claro es que el Madrid no lo quiere vender. El Madrid, si recibe una oferta que considere justa, la mirará, pero no lo ha puesto en el mercado. Y yo creo que no lo va a poner en el mercado".

Ante la posibilidad de recibir una baja oferta, Siro López y los otros participantes del debate plantearon la posibilidad de una cesión a un club de primer nivel donde pueda revalorizarse como Juventus, Borussia Dortmund o Newcastle.

"Un jugador que está en el Real Madrid y se va cedido, lo lógico es que se vaya a un equipo que tenga el nivel del Real Madrid. ¿Correcto? Vale. Pues, ¿cuántos equipos del nivel del Real Madrid, primero, le pueden pagar la ficha? Empecemos por ahí", afirmó el periodista.

Villarroya indicó que el sueldo de Rodrygo no lo puede pagar cualquier equipo por lo que sus opciones para una cesión se limitan: "Elimina a la Juve, elimina al Dortmund, ¿no? Entonces te tienes que ir al Big Six de la Premier que te los vas a encontrar en Champions y tú no puedes fortalecer a tu rival a no ser que te lo fiche. Esa es la primera regla del fútbol".

El futuro de Rodrygo todavía no está del todo definido. Con la vuelta de las vacaciones el Real Madrid buscará definir si la próxima temporada continuará en el Santiago Bernabéu bajo las órdenes de Xabi Alonso y si su destino está en algún otro club.