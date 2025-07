Siro López, contundente con la polémica de Vinicius en el Real Madrid: "En esa situación, sí que lo vendería"

La situación contractual de Vinicius Junior ha generado un intenso debate en el entorno del Real Madrid.

Aunque el brasileño ha sido una pieza clave en los últimos éxitos del equipo, su posible exigencia de equipararse salarialmente a Kylian Mbappé ha levantado ampollas entre algunos sectores del madridismo.

Uno de los más críticos ha sido el periodista deportivo Siro López, quien no ha dudado en expresar con rotundidad su opinión sobre la postura del jugador.

"En el Madrid tienes que querer estar y querer estar es aceptar el estatus que te quiere dar el club", afirma Siro, resumiendo así el principio que, en su opinión, debe regir en la plantilla blanca.

Para el comunicador, el problema no radica en el talento de Vinicius ni en su rendimiento, sino en su actitud frente a las condiciones que el club le ofrece.

El periodista recuerda que Vinicius ya habría alcanzado un acuerdo con el club para renovar su contrato meses atrás, lo que hace aún más incomprensible el supuesto cambio de postura del futbolista.

"Vinicius dio el 'ok' a su renovación hace un par de meses. Si ahora viene que no firmo, que me lo quiero pensar, que no sé qué, yo desde luego no negocio nada con él ni con sus representantes" sentencia.

Siro va más allá y pone sobre la mesa una decisión drástica que él mismo tomaría si estuviera en la posición del presidente.

"Si no lo aceptas ahora y pretendes equipararte con Mbappé, pues yo soy Florentino y te vendo. Que sean ellos los que te paguen lo que pretendes cobrar en el Madrid", afirma.

Con estas declaraciones, sugiere que Vinicius estaría presionando para obtener un salario similar al del astro francés.

Para Siro, ese tipo de exigencias rompen el equilibrio dentro del vestuario y atentan contra la estabilidad que ha caracterizado al club en los últimos años.

La situación que describe Siro López no es inédita en el fútbol de élite. Es habitual que, con la llegada de grandes estrellas, otros jugadores busquen renegociar sus condiciones contractuales.

Sin embargo, el periodista considera que esta no es la forma adecuada de actuar dentro de una institución como el Real Madrid.

"En esa situación, sí que lo vendería. Si es cierto que ahora se ha subido a la parra y quiere equipararse con Mbappé para firmar la renovación y tal, lo pongo en el mercado, fijo", señala.

Su postura refleja una visión firme sobre lo que significa pertenecer al club más laureado del mundo.

Para Siro, vestir la camiseta del Real Madrid implica aceptar una jerarquía, unas normas y una forma de actuar que van más allá del talento individual o del valor de mercado.

Cualquier intento de romper ese equilibrio, aunque venga de una de las estrellas del equipo, debe ser sancionado, incluso con la salida del jugador.