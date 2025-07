Santi Cañizares, exfutbolista del Real Madrid, atiza a Vinicius: "Ahora mismo es prescindible para los madridistas"

A pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, está claro que el rendimiento de Vinicius Junior durante los últimos meses ha dejado mucho que desear.

El extremo brasileño parecía que ganaría el pasado Balón de Oro. Sin embargo, tras su derrota, no ha sabido retomar su mejor versión, provocando ser objeto de numerosas críticas.

Una de las más recientes ha llegado desde el exfutbolista y analista deportivo Santi Cañizares, el cual no ha dudado en señalar la manera en que el futbolista ha perdido el apoyo del madridismo.

Vinicius, señalado

Tras una temporada histórica con el Real Madrid en la 2023-24, todo apuntaba a que Vinicius sería el gran favorito de cara al Balón de Oro. Había logrado ganar la Champions League y LaLiga con el Real Madrid y sus estadísticas eran cifras de crack: 24 goles y 19 asistencias en 39 partidos.

El jugador estaba listo para viajar a París a recoger el trofeo y celebrarlo como una historia de superación después del terrible acoso racista que había sufrido en diferentes estadios a lo largo de la temporada liguera.

Sin embargo, la gala llegó y, para sorpresa de muchos, el ganador fue Rodri Hernández. El centrocampista nacido en Madrid se convirtió en el triunfador y segundo futbolista masculino español en ganar un Balón de Oro. El jugador había firmado una gran temporada con el Manchester City y con la selección, levantando la Eurocopa.

Vinicius, descontento con el resultado, prometió que buscaría su mejor versión para tratar de llevarse el premio: "Lo haré 10 veces más si es necesario. No estáis listos". Todos estábamos expectantes por ver al futbolista brasileño encontrar una mejor versión de la vista anteriormente.

No obstante, el resultado fue nada más lejos de la realidad. El jugador tuvo una temporada olvidable y no dio el rendimiento esperado por el equipo. El Real Madrid cayó derrotado de las tres competiciones en las que competía y fue eliminado en semifinales del Mundial de Clubes con un 4-0 contra el PSG.

Entre los jugadores señalados después de la mala imagen que dejó el club blanco contra los de Luis Enrique estaba precisamente Vinicius. El futbolista tuvo un Mundial completamente decepcionante en todos los niveles.

El rendimiento del jugador no pasó por alto las críticas y análisis de diferentes periodistas y tertulianos, entre ellos Santi Cañizares. El exfutbolista del Real Madrid aprovechó su participación en El Partidazo de COPE para señalar el juego de Vinicius.

"Yo creo que lo del Balón de Oro propició que bajara mucho el rendimiento de Vinicius. Eso ha hecho que sea ahora mismo, prescindible para los madridistas", afirmó Cañizares en el programa deportivo.

Así, el contrato de Vinicius llegará a su fin el próximo junio de 2027. Con la deseada victoria en el Balón de Oro, el astro brasileño pretendía ampliar su vínculo con el Real Madrid y una mejora de salario que incrementase sus ingresos.

Pero con los actuales hechos, todavía no está del todo claro qué futuro depara al jugador. Está claro que ha perdido la confianza de la afición pero el conjunto blanco no tiene planes de venderlo. Quizás su redención podría llegar la próxima temporada. Lo que está claro es que la historia de Vinicius en el Real Madrid todavía no ha llegado a su fin.