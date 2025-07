Antón Meana, periodista deportivo, no se corta y revela el próximo fichaje en la órbita del Real Madrid: "Piden 50 M"

El Real Madrid ha presentado recientemente a Álvaro Carreras como su flamante refuerzo para el lateral izquierdo para la próxima temporada. Sin embargo, parece que el mercado de fichajes del equipo todavía no ha terminado.

Además de Carreras, en las últimas semanas se han anunciado otras incorporaciones como Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold o Dean Huijsen. Un desembolso que ha supuesto 182 millones para el club merengue.

Así, aunque podría parecer que el club ya no busca nuevos fichajes, lo cierto es que según el periodista Antón Meana, todavía podría recalar un nuevo defensa pero su negociación apunta a ir para largo.

¿Un nuevo defensa para el Madrid?

Después de una temporada en blanco perdiendo LaLiga a pocas jornadas, cayendo derrotado en la final de Copa del Rey contra el FC Barcelona y su eliminación contra el Arsenal en la Champions League, estaba claro que el Real Madrid buscaría refuerzos en el mercado de fichajes.

A eso hay que sumarle la llegada de Xabi Alonso como el nuevo entrenador del equipo, y que planea realizar una reestructuración de la plantilla en busca de una mejora para la próxima temporada.

De tal manera, una de las posiciones más afectadas esta temporada 2024-25 ha sido la defensa. Jugadores como Alaba, Militao o Carvajal se han perdido gran tramo de la campaña, forzando la titularidad de otros futbolistas como Lucas Vázquez o el canterano Raúl Asencio.

Por ello, para conseguir mejorar su plantilla, el Real Madrid ha fichado ya a tres defensores: Dean Huijsen del Bournemouth, Trent Alexander-Arnold del Liverpool y, el último hasta el momento, Álvaro Carreras del Benfica.

Parecía que los refuerzos para la defensa estaban completos. Al fin y al cabo ha llegado una incorporación para cada posición. No obstante, el Madrid estaría en búsqueda de otro refuerzo defensivo, más específicamente otro central.

El periodista deportivo Antón Meana de Carrusel Deportivo y el Larguero de la SER ha anunciado que el club blanco está en negociaciones por un futbolista de la Premier League, el francés Ibrahima Konaté.

"Lo de Konaté y el Liverpool con el Madrid en el horizonte va para largo, va casi para culebrón del verano. Insisten compañeros en Inglaterra que los Reds solamente le dejarían salir este verano si no quiere renovar y llegan con una oferta de 50 millones de euros", aseguraba Meana.

No es la primera vez que se vincula al futbolista con el Real Madrid. No obstante, de acuerdo con las palabras del periodista, todo apunta que no serán unas negociaciones fáciles: "En el Madrid guardan silencio, pero sabemos que por un jugador que queda libre el año que viene no pagarían más de 20 o 25 millones".

En todo caso parece que al club merengue no le urge firmar un defensa, el interés es únicamente por Konaté. "Lo cierto es que el Madrid trabaja en la operación con calma, sabiendo que esto es a largo plazo y que si el año que viene está libre, puede venir como ocurrió con Alexander Arnold", afirmó Meana. "Lo único claro es que tenían aparcada la opción de fichar un central y que solamente que se ponga a tiro con Konaté permitiría cambiar esa dinámica".

Si se acaba haciendo realidad la llegada de Konaté, el Real Madrid tendría la posición de central sobrecargada: Rüdiger, Militao, Alaba, Asencio, Huijsen y Konaté. Aunque si Xabi Alonso planea usar una línea de tres centrales, el equipo tendría fondo de armario de sobra. Habrá que permanecer atentos al mercado.