Paco González estalla y carga contra Vitinha del PSG: "Es la uña del dedo meñique del pie izquierdo de Luka Modric"

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique está a las puertas de jugar otra final, en este caso el Mundial de Clubes contra el Chelsea en Estados Unidos.

El club francés está realizando una temporada histórica después de vencer al Inter de Milán en la pasada final de la Champions League por 5-0 y hacerse con el triplete por primera vez en su historia.

Precisamente uno de los nombres más aclamados de la plantilla es el centrocampista Vitinha, jugador clave tanto en el club parisino como en la selección portuguesa. Sin embargo, parece que el fútbol del '17' del PSG no es del agrado de todos, entre ellos un famoso periodista deportivo.

Vitinha, criticado

Después de eliminar al Bayern de Munich, el PSG esperaba rival en semifinales. El equipo francés partía como favorito del torneo tras alzarse con todos los títulos posibles hace escasas semanas y finalmente su rival fue el Real Madrid.

Los de Xabi Alonso tenían una prueba de nivel por delante, haciendo frente al considerado por muchos como el mejor equipo del mundo. Sin embargo, los de Luis Enrique arrasaron con el club blanco en un partido en el que el equipo madridista fue inferior en todo momento.

Así, el combinado parisino demostró una vez más su hegemonía frente a los otros clubes de su nivel. Del partido sonaron muchos nombres relevantes en el encuentro, con especial admiración para Dembélé, Achraf Hakimi, Doué, Nuno Mendes, Donnarumma o Vitinha.

De hecho, entre todos ellos, son muchos los aficionados que piden más reconocimiento para Vitinha. El centrocampista se ha convertido en un pilar en el club francés y en la selección portuguesa con la que hace un mes venció al combinado español para ganar la Nations League en Alemania.

No obstante, durante un debate en el programa Tiempo de Juego de la COPE, parece que el furor por Vitinha no sentó del todo bien entre el periodista Paco González y el resto de los tertulianos.

"Vitinha es la uña del dedo meñique del pie izquierdo de Modric o de Iniesta. Pues ya está. No me habléis de Vitinhas. Me gusta más Fabián", afirmó severamente el comunicador deportivo

Lo cierto es que el jugador es clave en los esquemas de Luis Enrique. A lo largo de esta temporada ha jugado 58 partidos con el PSG, registrando ocho goles y cinco asistencias. Además, durante esta temporada su palmarés es inigualable. Ha ganado la Ligue 1, Copa de Francia, Champions League, Supercopa francesa y Liga de las Naciones.

Por tanto, si se alza con el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, el futbolista portugués se sitúa como uno de los grandes nombres a tener en cuenta en la próxima gala al Balón de Oro.

Pese a eso, todo apunta que el galardón estará entre Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El próximo 22 de septiembre se revelará el esperado ganador.