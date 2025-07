Josep Pedrerol, tajante con Mbappé y Vinicius: "Si siguen paseándose por el campo, el Bernabéu va a sonar y mucho"

Sigue la resaca por la derrota del Real Madrid. Las críticas siempre crecen cuando uno de los grandes del fútbol sufre una goleada como la protagonizada por el PSG en el Mundial de Clubes.

Periodistas, programas y medios de comunicación no dudan en dar su opinión sobre los motivos reales del 4-0 que los de Luis Enrique endosaron a los de Xabi Alonso, en Estados Unidos.

Al respecto, el conocido presentador Josep Pedrerol lanzaba un mensaje muy directo a dos jugadores de la plantilla actual del Real Madrid.

"No les puedes vender, no les puedes pedir que corran si no quieren y casi tienen que jugar por decreto. Estamos en un punto delicado y a mí me sorprendió", arrancaba su discurso el periodista.

"El primer toque de atención era Vinicius al banquillo, antes de empezar y Mbappé al banquillo, en la segunda parte. No vi un Xabi que quiera imponerse. Espero que sirviera lo de ayer para aprender que los jugadores no te van a ayudar", se mostraba tajante el presentador en El chiringuito de Jugones.

"Era una buena oportunidad para que ayudasen a Xabi Alonso y dieran la cara. No sé si se corre o no se corre pero, a veces, el casi llega también funciona. En el Bernabéu esto no va a colar este año", apuntaba sobre las posibles críticas del público del estadio blanco.

"Este año, si el público ve la actitud de Mbappé y Vinicius van a recibir una pitada descomunal. El Bernabéu no va a aguantar otro año con gente que se pasea por el campo. Aunque digáis que el Madrid no ha hecho eso nunca de presionar", argumentaba el catalán.

'El chiringuito de Jugones'

El presentador continuaba con su discurso: "Si siguen paseándose por el campo, el Bernabéu, además techado, va a sonar y mucho. Van a aguantar de pitos... El Bernabéu ha sido muy generoso este año y con Vinicius mucho más".

"Ahora, el matrimonio Vinicius y Bernabéu ya no es el mismo. No van a aguantar un año más en blanco con actitudes como las de ayer. Creo que hay que tenerlo en cuenta", argumentaba.

🤯"Si MBAPPÉ y VINICIUS siguen paseando en el campo...



... el BERNABÉU VA A SONAR Y MUCHO". 🤯@jpedrerol adelanta 'pitos' si ambos no rinden... #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/q17ApjWej4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2025

"A Xabi no le hace falta retratar a nadie porque van a quedar retratados solos, pero le toca decidir y mostrar su forma de trabajar y de manejar el vestuario. No sé que gestor de grupo es Xabi Alonso porque estrellas en Alemania tenía las justas. Ahora, sí tiene estrellas", recordaba Pedrerol.

"Quiero ver a Xabi con estrellas. De entrada, había tres delanteros y jugaba con dos. El primer día, jugaron los tres. No es el Xabi Alonso que esperábamos todos. El Madrid esperaba un Xabi que dijera: 'Xabi Alonso no es Ancelotti'".

"Para gestionar el grupo ya estaba Ancelotti, que era buen entrenador. Para ver lo de ayer que vuelva Ancelotti. A Xabi Alonso hay que darle lo que quiera. Que haga lo que quiera, pero que lo haga. Tiene que demostrar que tiene personalidad y decir que aquí estoy yo y siento al que me da la gana", hablaba alto y claro en plena emisión del programa deportivo de Mega.

"Ayer, el Xabi Alonso que quería todo el madridismo fue una pequeña decepción por no pintarle la cara a más de uno", finalizaba el comunicador su rotunda opinión sobre este tema.