Mijatovic, exfutbolista del Real Madrid, carga contra la titularidad de Vinicius: "Quitar a Gonzalo sería un pecado"

La esperada semifinal entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain está al caer. Ambos equipos se enfrentarán en busca de un hueco en la ansiada final del Mundial de Clubes.

Sin embargo, Xabi Alonso tiene un gran dilema con el equipo a la hora de organizar su once ideal por las diferentes opciones que tiene el club en su delantera.

El regreso de Mbappé, el buen momento de Gonzalo o el bajo rendimiento de Vinicius son factores clave que deberá tener el técnico merengue en mente para organizar su esquema. Eso sí, el exfutbolista del Real Madrid Pedja Mijatovic tiene muy claro cuál es su dúo ideal.

Vinicius, Gonzalo o Mbappé

Con el cambio de entrenador en el Real Madrid, estaba claro que el equipo sufriría varios cambios a nivel de reestructuración y organización. Primero fue con la llegada de Dean Huijsen y Alexander-Arnold, y luego con la nueva táctica de Xabi Alonso.

El míster ha decidido abandonar el 4-3-3 que acostumbraba Ancelotti para dar paso a un 3-5-2 que sacrifica un atacante por otro defensa, lo que permite que los laterales jueguen más como carrileros y se liberen en cierta medida de sus dotes defensivas.

La táctica hasta el momento no ha fallado en el equipo, sacando la mejor versión de jugadores como Tchouaméni, Arnold, Fran García, Arda Guler o Gonzalo García.

No obstante, los cambios no acaban de funcionar para todos los jugadores, como por ejemplo para Rodrygo. El '11' ha perdido su sitio en el once y no parece entrar en los planes de Xabi Alonso, por lo menos durante el Mundial de Clubes.

Eso sí, parece que Rodrygo no es el único que está viendo peligrar su sitio. Con la baja por gastroenteritis de Mbappé, Alonso decidió darle oportunidad a Gonzalo García. El joven canterano ha respondido con goles convirtiéndose en figura clave del equipo en los últimos partidos y alcanzando cuatro goles en el torneo, pichichi de la competición.

Ahora con el regreso de Mbappé, Xabi tiene un dilema a la hora de elegir dos atacantes con los que perfilar su delantera. Este tema ha generado bastante discusión entre aficionados, periodistas y analistas deportivos. Así, en El Larguero de SER, Manu Carreño le ha planteado la duda al exfutbolista Pedja Mijatovic, quien ha tenido una respuesta muy clara.

"Por mucho que alguien pueda decir que tengo algo contra alguien, en este caso contra Vinicius, es mejor probar sin él. ¿Por qué no? Gonzalo está en una racha impresionante y sería un pecado de verdad quitarle ahora porque ya ha aguantado todo. Ha jugado muy bien. Ha marcado un montón de goles", señaló el comentarista.

Mijatovic defendió la calidad del astro brasileño pero mantuvo su postura de que en el próximo partido debe ser suplente: "Es un gran jugador y por todo lo que ha hecho en estos últimos años hay que respetarlo, pero creo que con Mbappé recuperado y este chaval en una racha impresionante, no hay que inventar el agua caliente. Xabi lo sabe perfectamente, así que yo pondría a los dos".

Este miércoles a las 21:00, Alonso responderá a la duda de los miles de madridistas. ¿Confiará en la dupla Mbappé-Vinicius o le dará una oportunidad a Gonzalo? Con tantos jugadores con calidad, el técnico merengue tendrá que tomar una decisión.