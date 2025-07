Javi Balboa, exfutbolista del Real Madrid, avisa a Xabi Alonso: "Si tienes que sentar a Vinícius, no pasa nada"

El Real Madrid ha logrado clasificarse a semifinales del Mundial de Clubes después de imponerse al Borussia Dortmund con el resultado 3-2. Sin embargo, el equipo de Xabi Alonso no acaba de convencer.

Ya sea por la baja forma de algunos jugadores, por el nuevo cambio de tácticas o por la sorpresa en el rendimiento de otros jugadores. Cada partido está dando bastante que hablar y este no ha sido para menos.

De hecho, precisamente el estado de juego de Vinícius ha dado bastante tema de conversación, lo que ha provocado un debate en El Chiringuito de Jugones con un claro aviso del colaborador y exfutbolista Javi Balboa.

Vinícius, señalado

Durante las últimas semanas, Vinícius se ha convertido en el blanco de los aficionados merengues y de varios periodistas. Su bajo rendimiento y aporte al equipo ha sido motivo de discusión. Y en el programa de Josep Pedrerol no iba a ser menos.

Así, el enfrentamiento directo primero era entre Jorge D'Alessandro y Cristóbal Soria. El primero se encargaba de defender el sitio de Vinícius en el once, afirmando que había que mantener el apoyo al jugador para así obtener resultados.

"El rendimiento de Vinícius no se puede defender. ¿Lo mantenemos?", afirmó Soria en respuesta. Dicho comentario desencadenó una contundente contestación de D'Alessandro, quien defendió que "Si se bancó a Mbappé media liga, que no hacía un gol hasta que cogió una racha e hizo 100. ¿O te olvidas de los problemas que tenía?".

En medio de la discusión, Javi Balboa, exfutbolista del Real Madrid, planteó una nueva cuestión: "¿Quién era la competencia en ese momento?". Ante la falta de respuestas claras por parte del tertuliano argentino, Balboa planteó su argumento.

El colaborador y exjugador profesional afirmó que "si a Vinícius lo tienes que sentar, no pasa absolutamente nada". Balboa fue aún más directo con su contestación: "La semana pasada estábamos con lo mismo '¿cómo no va a jugar Mbappé?' Pues si Mbappé está lesionado, ha puesto a Gonzalo y no ha pasado absolutamente nada".

"Mbappé ha entrado y ha metido un golazo, con lo cual se ha ganado un sitio para ser titular", señaló el tertuliano. "Vinícius con lo mucho que nos gusta a todos, va a jugar evidentemente, pero si sigue así x partidos, lo tendrá que sentar y no pasa absolutamente nada. Y ya está".

Sus palabras no sonaron del todo bien entre los colaboradores que estaban presentes en el plató de El Chiringuito. Tanto D'Alessandro como el propio Pedrerol no tardaron en rebatir su argumento, afirmando que Vinícius sería titular de todos modos.

Balboa aseguró que él creía que el astro brasileño mantendrá su titularidad contra el PSG, pero defendió su argumento de que si no cumple con el rendimiento por el club, Xabi Alonso debería mandarlo al banquillo.

El novedoso entrenador del Real Madrid ha cambiado totalmente el esquema del Real Madrid. Xabi ha decidido optar por colocar a tres defensas, dos laterales/carrileros, tres mediocampistas y dos delanteros, lo que limita la alineación de cara a atacantes.

Precisamente el brasileño Rodrygo ha sido el principal sacrificado en el once, acumulando suplencias desde el partido debut ante el Al-Hilal. Con la recuperación de Mbappé, se verá si Xabi decide salir con el dúo de estrellas u optar por premiar a Gonzalo por su gran estado de forma.