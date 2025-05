Los partidos que enfrentan al Athletic Club y al Barça son todo un clásico del fútbol español y a pesar de no jugarse nada, sobre el terreno de juego de San Mamés no se vio un partido descafeinado. Los de Ernesto Valverde no pudieron imponer su ritmo de juego ante un conjunto azulgrana que recuperó la versión goleadora de Lewandowski.

Lewandowski celebra su segundo gol en el partido ante el Athletic Club. EFE