El París Saint-Germain de Luis Enrique parte como claro favorito de los cuartos de final de la Liga de Campeones, cuya ida se juega este miércoles en terreno parisino, ante el Aston Villa de sus 'ex' Unai Emery y Marco Asensio que no descarta dar una sorpresa más en la nueva versión ganadora que ha instalado el técnico español en Birmingham.



Aunque sobre el papel todo apunta a que la eliminatoria caerá del lado francés, la maldición que estos arrastran cuando se acercan las máximas instancias europeas y el nuevo enfoque de los ingleses dotan al duelo de una atención particular.



Los de Luis Enrique encadenan un 2025 casi perfecto, solo ensombrecido por la derrota en la ida de los octavos de final contra el Liverpool, injusta a la vista de las ocasiones creadas e inútil porque en la vuelta remontaron la eliminatoria.