Los Juegos Olímpicos vuelven a estar contra las cuerdas: Japón no descarta su suspensión

Japón ha hecho saltar las alarmas de nuevo con la posible cancelación de los Juegos Olímpicos. A pesar de que se trata de una cita que tiene pendiente a todo el mundo y a miles de deportistas en el planeta, en el país nipón lo tienen muy claro y no les va a temblar el pulso si tienen que tomar una decisión drástica como ya sucedió el verano pasado.

Por ello, desde Japón y desde las altas instancias gubernamentales del país no han desechado todavía la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos, especialmente si la situación sanitaria sigue empeorando como lo está haciendo en las últimas fechas y si las previsiones para los próximos meses no mejoran.

La realidad es que Japón y Tokio registran unas últimas cifras que no permiten ser realmente esperanzadores con la posibilidad de que los Juegos Olímpicos se vayan a celebrar, al menos sin que se conviertan en una gran 'burbuja' de la que nadie pueda entrar ni salir. En Japón tienen claro que si no tienen la máxima certeza de que los Juegos vayan a ser seguros y no vayan a implicar un empeoramiento de su situación, no se van a celebrar.

Dos mujeres caminan por Tokio, en Japón. Reuters

Así lo ha confirmado directamente Toshiro Nikai, secretario general del partido gubernamental de Japón, quien ha asegurado que la suspensión de los Juegos Olímpicos por segundo año consecutivo es "una de las opciones" que se está barajando en caso de que la situación no mejore en las próximas semanas para ofrecer una visión más positiva de cara al verano. Por ello, los medios locales japoneses recogen hoy la incertidumbre que rodea ahora a la cita olímpica.

El secretario general del Partido Liberal Democrático del primer ministro Yoshihide Suga ha concedido además una entrevista a la cadena TBS en la que afirma que la cita olímpica es "una gran oportunidad para Japón" y que para eso quieren contar con "el apoyo de toda la ciudadanía". Aún así, dejó sobre la mesa que para que se puedan llevar a cabo con un verdadero éxito tienen todavía muchos temas que resolver.

Desde luego, desde Japón tienen muy claro que no van a correr riesgos con la celebración de los Juegos Olímpicos y, aunque estudien todas las vías para poder llevarlos a cabo, su cancelación sigue estando sobre la mesa porque la situación no ofrece todavía una seguridad mínima necesaria teniendo en cuenta la importancia del problema que podrían ocasionar si las cifras de contagios o incluso de muertes se disparan.

Los JJOO, en peligro

"Sería inevitable tomar la decisión según la situación que se presente", ha comentado el propio Toshiro Nikai, quien ha lamentado que los casos de positivos por Covid-19 se hayan disparado en las últimas fechas. Hay que recordar que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos está programada para el próximo 23 de julio.

Una vista interior del Centro Acuático de Tokio, sede de los eventos de natación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 EFE

"Si llega el momento en que no se puede hacer más, se deben cancelar de forma decidida. Si se extiende la pandemia debido a los Juegos, ¿Para qué habrán servido los Juegos?". Estas palabras han llegado cuando la cita olímpica ha entrado en su recta final, en los últimos 100 días para su celebración.

Japón ha superado los 4.000 casos diarios por primera vez desde el mes de enero y los científicos nipones ya hablan de la llegada de una cuarta ola por el efecto de la Covid-19 en la sociedad. Por ello, y a pesar del discurso mostrado por el COI, por el comité organizador local y por el propio Gobierno de Japón, los Juegos no son todavía una certeza. De momento, en muchas regiones, incluidas la ciudad de Tokio, ya se han impuesto de nuevo medidas muy duras y restrictivas para intentar frenar la llegada de esa cuarta ola. Esta noticia llega también cuando muchos países están ya gestionando y organizando los procesos de vacunación de sus atletas para la cita olímpica.

