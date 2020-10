10 de 10

Paula Fraile tiene 18 años, juega al baloncesto en la Universidad de Miami, en el Canes WBB, y ha contado su experiencia con el coronavirus. Su frae¡se final es 'SOMOS JÓVENES, NO INTOCABLES'.

"Cuando me enteré de q tenía el COVID y siempre estuve bastante tranquila porque era joven. Me sentía intocable, porque al fin y al cabo tenía 18 años y era deportista.

"Cuando llegué a Miami me detectaron un problema de salud debido a la infección (y mira q solo tuve síntomas leves) que no me ha dejado volver a disfrutar del baloncesto, y esperemos que lo haga pronto", cuenta esta chica que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección.