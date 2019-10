El deporte femenino luce músculo en Los Leones de El Español 2019 e inicia la carrera al año olímpico

Noticias relacionadas Ignacio Galán, el deporte femenino y la Fundación Francisco Luzón reciben Los Leones de El Español

El deporte femenino fue uno de los grandes protagonistas de Los Leones 2019. La sede del Comité Olímpico Español acogió la gala de los premios que concede EL ESPAÑOL y que, en esta edición, quiso reconocer los éxitos de ellas, además de servir como punto de salida de cara al próximo año olímpico.

Lydia Valentín, Ana Carrasco, la selección española de baloncesto y la de fútbol fueron las galardonadas, aunque el reconocimiento y el homenaje fue para todas las deportistas que estuvieron representadas por las más de 50 que acudieron.

El músculo del deporte femenino español está representando en Lydia Valentín (Ponferrada, León, 1985). Con tres medallas olímpicas, cuatro mundiales y doce europeas es ya una leyenda de la halterofilia y uno de los grandes símbolos nacionales que quiere despedirse en Tokio con una nueva presea.

La berciana dirá adiós a los JJOO en 2020, aunque no descarta seguir compitiendo más años. En Japón, con ya 35 años, tiene el reto de su cuarta medalla olímpica. Además, es una de las grandes opciones a ser abanderada española ya sea en la ceremonia de inauguración o en la de clausura. Sobre ello habló antes de la gala: "Obviamente me encantaría serlo -abanderada-, si no es así pues otra persona".

La velocidad estuvo representada por Ana Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997), la joven que ha roto el techo de cristal en el motociclismo. Debutó en Moto3 en el 2013, convirtiéndose en la mujer más joven en competir en una prueba del Campeonato del Mundo. Después, en 2017, llegaría la primera victoria femenina. Todo un hito histórico en el deporte de las dos ruedas.

El 30 de septiembre de 2018 se convirtió en una fecha que jamás nadie olvidará. Ese día Ana Carrasco se proclamó campeona del mundo en Supersport 300. La murciana demostró que la velocidad y el motociclismo no es un mundo de hombres. Un hito histórico que ha sido reconocido por todo el auditorio del COE cuando ha subido a recoger su premio.

El éxito de fútbol y baloncesto

Los deportes de equipo también han grandes alegrías a España en los últimos años. La explosión del fútbol femenino y la clasificación para octavos de final de la Selección en el segundo Mundial que disputaba demuestran el paso adelante que se ha dado, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Una de las noticias más importantes de los últimos meses ha sido la creación del Real Madrid Femenino. El club blanco, el más importante del mundo, da así el paso definitivo para la consolidación de la Primera Iberdrola y el auge que se espera que tenga la competición en los próximos años.

El Tacón, club que ha sido adquirido por el Real Madrid y que este año se estrena en la máxima categoría, fue el encargado de recoger uno de Los Leones de EL ESPAÑOL. Ana Rosell, presidenta y fundadora de la entidad, representa la lucha constante por el fútbol femenino. Exjugadora y ahora gran gestora que ha luchado los últimos años por convencer al Real Madrid de la importancia del fútbol femenino.

"Lo imposible solo tarda un poco más", afirma siempre Ana Rosell. Una frase que ha convertido en su lema de lucha por el fútbol femenino. El futuro de este deporte es extraordinario y una de las grandes promesas españolas es Lorena Navarro. La futbolista de 19 años es integrante del Tacón y ha sido Bota de Oro en un Europeo y un Mundial sub17.

Las jugadoras del CD Tacón junto al entrenador David Aznar (centro), Lolo Merinero, director general del club, Ana Rossell, presidenta del club, y Mamen Vázquez.

La delantera del futuro Real Madrid Femenino representa a esa generación de chicas que están llamadas a cosechar grandes éxitos con la Selección. En diciembre de 2018 España ganó su primer Mundial femenino al imponerse la sub17 a México en la final. Este título representa el buen momento que viven las categorías inferiores. El fútbol femenino es futuro, pero también presente.

Y si se habla del deporte femenino hay que hacer una mención especial para la selección española de baloncesto. Su hegemonía en Europa se alargó este mismo verano con su cuarto oro, segundo consecutivo, tras vencer en el torneo celebrado en Serbia y Letonia.

La Selección lleva desde 2013 sin bajarse del podio. Ese año ganó el Eurobasket, que en aquel momento era el segundo tras el de 1993. En 2014 logró una valiosísima medalla de plata en la Copa Mundial tras caer en la final ante el Dream Team de EEUU. Este éxito se repetiría en los JJOO de Río de Janeiro en 2016, siendo la selección que se ha convertido en el gran rival del combinado norteamericano.

En 2015 no se pudo retener la corona continental, pero se hizo con un bronce. El color de la presea se repetiría en la Copa Mundial de 2018. En total seis medallas en seis años y siendo una de las grandes esperanzas para Tokio 2020.

La Selección ha sido por méritos propios uno de Los Leones 2019 de EL ESPAÑOL. El galardón fue recogido por una leyenda del baloncesto nacional como es Elisa Aguilar. En su palmarés están seis medallas, incluida la de oro del Eurobasket 2013 celebrado en Francia. Es una de las jugadoras que ha inspirado a una generación que ahora está dando grandes alegrías al deporte español.

Camino a Tokio

La gala celebrada en la sede del COE además ha servido como el pistoletazo de salida para Tokio 2020. España ya tiene 152 deportistas clasificados para los JJOO, de las cuales 50 son mujeres. En los próximos meses estas cifras crecerán y se aproximarán a las de Río de Janeiro. En aquella ocasión, las mujeres coparon el 52% de los españoles que participaron.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha querido, junto a EL ESPAÑOL, encender la llama olímpica con el sueño de regresar de Tokio con un número considerable de medallas. Además, Blanco ha demostrado a lo largo de su trayectoria el apoyo al deporte femenino como uno de los grandes impulsores para lograr los éxitos que actualmente se están logrando.

Pedro J. Ramírez junto a la ministra de Justicia en funciones, Margarita Robles, y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

"Se buscó la igualdad y también la equidad, y es esa igualdad la que ha permitido que hoy el deporte femenino español sea un referente en el mundo igual que lo es el masculino", dijo Alejandro Blanco durante su discurso. "Todos somos iguales. Es una verdad. Pero también es verdad que somos diferentes. Todos somos únicos e irrepetibles", añadió el máximo dirigente del COE.

También estuvo presente en la entrega de Los Leones la actual presidenta del Consejo Superior de Deportes y exequiadora María José Rienda, la exjudoka Coral Bistuer o la exwaterpolista Jennifer Pareja. Importantes deportistas que han sido pioneras y que han logrado romper varios de los techos de cristal para conseguir la igualdad con el deporte masculino.