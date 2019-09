El mensaje de Lewis Hamilton a Once de Stranger Things antes del estreno de la temporada 4

Todavía no hay fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things. La serie de Netflix se ha convertido en un fenómeno social y sus actores en auténticos ídolos de masas. Once, Dustin, Max... cada fan tiene un favorito e incluso las grandes estrellas del celuloide no han podido evitar engancharse a la serie de los Hermanos Duffer.

La nueva temporada llegará muy pronto y como aperitivo Netflix ha lanzado un anticipo en sus redes sociales, que ha provocado un auténtico torrente de reacciones. "Ya no estamos en Hawkins", augura el anuncio oficial de la plataforma. Ni un solo detalle más. Ni una imagen de sus protagonistas.

Ya no estamos en Hawkins. pic.twitter.com/t2epuaUxbS — Netflix España (@NetflixES) September 30, 2019

Los actores y actrices de Stranger Things también han compartido en sus propias redes sociales el anuncio de la plataforma y tampoco se han hecho esperar mucho las reacciones de sus seguidores. Millie Bobby Brown ha sido una de ellas y ha recibido la respuesta de un número uno.

Once, interpretada por Millie Bobby Brown en Stranger Things

La publicación de la británica, nacida en Marbella, ha obtenido comentarios de muchos famosos, entre ellos el de Lewis Hamilton. El campeón de la Fórmula 1 escribió en el post de Millie Bobby Brown -la joven Once que posee increíbles poderes en la serie- que no puede esperar más para ver la temporada 4: "¡¡¡Ah yes!!! Can't wait -¡Ah sí! No puedo esperar-".

Hamilton y los cientos de millones de espectadores que siguen las aventuras que se desarrollan en Hawkins comienzan a contar los días que faltan para ver lo nuevo de Stranger Things. Los misterios del Upside Down serán más importantes que nunca, así cómo que pasará con nuestros jóvenes protagonistas y la gran pregunta: ¿sigue vivo Hopper? La cuenta atrás ya ha comenzado.

