Alberto Gutiérrez Pascual: "Los mejores hoteles de Namibia son muchísimo más caros que los mejores de París"

En España, así como en todo el mundo, el concepto de turismo ha cambiado a causa de la COVID-19. Sin embargo, el 2021 nos ha dado esperanza para volver a viajar... Por eso, para que elijas el mejor viaje de todos, hemos hablado de Alberto Gutiérrez Pascual, fundador y CEO de Civitatis, para que nos cuente todo sobre los viajes de su vida. Aquí te contamos cuál es el destino más barato de todos, así como el más caro, la mejor gastronomía e incluso, el mejor lugar para viajar por España.

Viajando por el mundo

- ¿Cuál es su ciudad y pueblo por excelencia en España? y ¿por qué?



- Un lugar al que tengo mucho cariño en España es a Menorca. Me parece una isla que lo tiene todo. Bonitos pueblos para visitar, las calas con más encanto del Mediterráneo y una buena gastronomía. Además, como premio, tiene una gran cantidad de restos prehistóricos, incluyendo la Naveta des Tudons, el edificio más antiguo de Europa.



- ¿Cuál ha sido el destino más caro en el que ha estado por el mundo? ¿y el más barato?



- Hablar de caro o barato es muy relativo, ya que, además del destino, depende del plan en el que vayas. Es decir, los mejores hoteles de Namibia son muchísimo más caros que los mejores de París o Londres. Esto pasa incluso en la India que, a pesar de ser un país muy pobre donde puedes alojarte por 10€ la noche, también puedes hacerlo por 1.500€ en el increíble Oberoi Amarvilas de Agra, con vistas al Taj Majal.



Destinos caros, en general, serían Maldivas, Seychelles o cualquier safari de lujo. Destinos baratos, en general, los asiáticos. Un lugar que me sorprendió por su increíble relación calidad/precio fue Bali, donde puedes dormir en villas impresionantes por lo que te costaría un buen hotel en Europa.



- ¿Cuál considera su destino favorito a lo largo de todo el mundo?



- Hay muchos y cada uno es recomendable para un tipo de viajero. Un país que siempre digo que es mi favorito, y que además, tiene posibilidades de gustar a cualquiera, es Tailandia, un país donde tienes de todo: una megalópolis como Bankok, jungla y naturaleza en el norte, y las mejores playas del mundo en el sur y en sus islas. Juntas eso con scultura, su gastronomía, sus infraestructuras y su bajo precio y tienes el cóctel perfecto.



- ¿Y el mejor hotel?



- Es una pregunta difícil, ya que hay infinidad de hoteles que te dejan con la boca abierta. Burj Al Arab en Dubái, Gili Lankanfushi en Maldivas, Singita Sasakwa en Tanzania…



De elegir uno, tendría que ser el hotel Laucala, en Fiji. Esta isla privada es propiedad de Dietrich Mateschitz, el multimillonario dueño de Red Bull y está “creada a su gusto, para su disfrute”. El precio es de otro mundo, pero también los servicios incluidos. Una vez que aterrizas en la isla, con su avión privado, está todo incluido, e incluye cosas como paseos en yate, motos de agua, caballos, excursiones de pescar, submarinismo… e incluso dar paseos en submarino. Es un lugar único en el mundo.



- ¿Cuál es su medio de transporte preferido a la hora de viajar?



- Tengo que decantarme por el avión, ya que, si no, no llegaríamos nunca. Para mí, si son menos de 5 horas de vuelo, no es un viaje.



Eso sí, una vez en destino, para vivir la experiencia, cualquier opción es buena. Por ejemplo, hay líneas de tren que te dejan marcado, como el tren que lleva de Cuzco a Machu Picchu, o los que atraviesan las plantaciones de té de Sri Lanka. También quedé encantado cuando hice un crucero por el Caribe, recorriendo diferentes países.



- ¿Cuál fue su último viaje antes de la pandemia?



- ¡Ha pasado tanto tiempo que me ha costado acordarme! El último gran viaje fue a Perú, donde, tras unos días de trabajo en Lima asistiendo a una feria, pude disfrutar de varios días disfrutando de Cuzco y Machu Picchu.



- De todas las gastronomías del mundo… ¿Con cuál se queda?



- Probar recetas locales es una de las cosas que más me gusta de viajar. En Europa, me quedo con la cocina de Grecia, pero, si puedo elegir, elijo volar unas horas más hasta la India o Tailandia para poder disfrutar de mis platos preferidos. Entre estos países, creo que me quedo con la gastronomía India.



- ¿Cuál es tu tipo de turismo preferido? Turismo nacional, internacional, urbano, rural, convencional, no convencional, de aventura...



- Probablemente es una respuesta rara, pero a mi lo que más me llaman son los sitios exóticos, cuando más lejanos y desconocidos sean, mejor. Diferente idioma, moneda, gastronomía, vestimenta, cultura… Aquí entrarían muchos de los países del Pacífico, como Tonga, Vanuatu, Islas Cook, Samoa, Micronesia… ¡hay tantos que me pongo nervioso!

