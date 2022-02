En España los perros y los gatos son dos de las mascotas más habituales en la mayoría de los hogares. Tanto si eres un amante de los felinos, como si prefieres no separarte de tu amigo perruno o simplemente estás pensando en convivir con ambos animales, te informamos de que no tienes por qué elegir entre una mascota u otra. Y es que, aunque el dicho de llevarse “como el perro y el gato” puede tener una parte de razón, sobre todo cuando ni el perro ni el gato han tenido una buena socialización desde su etapa de cachorros, lo cierto es que ambos animales pueden llegar a tener una buena convivencia.

Así que si ya has echado un vistazo a nuestras pautas y consejos para hacer que un gato acepte a un perro en casa, esta vez te descubrimos cuáles son las razas de perros que mejor se llevan con los gatos.

Las razas de perros que se llevan bien con los gatos

Antes de descubrirte las diferentes razas, es importante destacar que cualquier raza de perro puede ser capaz de convivir con un gato, siempre y cuando se le acostumbre desde cachorro. De no ser así, la socialización será más lenta, pero no imposible y una buena manera de conseguirla será de la mano de un educador canino, que pueda ayudarte y facilitar este delicado proceso.

Beagle

Aunque a primera vista pueda parecer lo contrario, sobre todo por su gran instinto para rastrear y perseguir a otros animales mayormente en la caza de liebres o conejos, la realidad es que los beagles y los gatos pueden llegar a ser excelentes compañeros de casa. Se trata de un perro apacible, con carácter tranquilo y destaca por ser un perro alegre, cariñoso y para nada agresivo y muy amigable con otros perros y con gatos que vivan en casa. Eso sí, tendrás que asegurarle su tiempo diario para hacer ejercicio, ya que se trata de una raza muy activa y con mucha energía.

Basset Hound

Algo similar sucede con el Basset Hound, un perro de rastreo y que también se utiliza en cacería, pero que también puede convivir con otras mascotas, incluidos gatos. Se trata de una raza que disfruta simplemente con tener compañía a su alrededor y que también necesitará de sus horas diarias para hacer deporte y liberar energía. Un peludo muy sociable con los suyos y también con otros animales, con quienes le gusta interactuar. No es temeroso ni agresivo, incluso cuando hay desconocidos de por medio.

Carlino

Su pequeño tamaño y su carácter, convierten al Carlino en otro de esos perfectos compañeros en un hogar en el que haya gatos. Esta raza precisa de una compañía constante sobre todo porque son muy juguetones, de no asegurarla pueden llegar a desarrollar ansiedad por separación. Su carácter destaca por ser equilibrado, inteligente, activo y cariñoso.

Labrador Retriever

Se trata de una de las razas de perro más populares en la mayoría de hogares y también una raza habitual como perro de asistencia, eso es así en parte gracias a su naturaleza sociable y su temperamento amistoso. También son perros obedientes, leales, inteligentes y que siempre estarán dispuestos a aprender cosas nuevas. Disfrutan relacionándose con las personas, con niños y también con otras mascotas. Así que no tendrá ningún problema en hacerse amigo de tu gato.

Caniche

Por lo general, los caniches suelen llevarse bien con los gatos. Esto se debe en parte a su carácter tranquilo, obediente, alegre y activo. Es una raza de perro capaz de aprender muy rápido, pero también es muy guardián del hogar, a pesar de su tamaño. Los tres tamaños de caniches pueden ser excelentes compañeros para los gatos.

Golden Retriever

Juguetones, cariñosos, tranquilos, obedientes… Los Golden Retriever son otra raza perfecta para convivir con felinos. Tienen una gran capacidad para empatizar, por lo que también es considerada como una de las mejores razas para aquellas personas que sufren depresión u otros problemas.

Bóxer

Si tu bóxer es un cachorro y tu gato un felino todavía jóven, la convivencia entre ambos será bastante más sencilla. De no ser así, deberás tener un poco más de cuidado al juntarlos o incluso contar con los consejos de un educador canino. En cuanto a su carácter, este es el de un perro inteligente, leal, fiel y guardián de su familia. Para asegurarle una buena salud, tendrás que asegurar que haga ejercicio desde cachorro, además de una dieta controlada para evitar un exceso de peso.

Papillón

Esta raza no solo es perfecta para convivir con otros perros, sino también con otras mascotas, incluidos gatos. No dudará en divertirse jugando con ellos y por lo general no tiene problemas a la hora de relacionarse con personas o con otros animales. Es un perro sociable, activo, juguetón y cariñoso. Por lo que también puede ser la mejor opción para convivir con niños.

