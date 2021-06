Las razas de perros a las que más les gusta el agua y la playa

La mayor parte de la población en España cuenta con un perro en su hogar como mascota. Un miembro más de la familia, que en nuestro país ocupa el primer lugar de la lista, por delante de los gatos, y al que siempre debemos procurar facilitar todos los cuidados necesarios. Precisamente el verano puede ser el gran enemigo de muchos de estos peludos ¿La razón? No todas las razas de perros soportan igual el calor. Así que, además de saber identificar cuando tienen calor, siempre tendremos que facilitarles que tengan un cuenco con agua fresca y limpia cerca e incluso hacér estos meses más llevaderos con un buen chapuzón. Y aunque el agua no guste a todas las razas de perros por igual, lo cierto es que existen ciertas razas de perros cuya pasión por el agua no conoce límites.

Perros que nada más ver una piscina, playa, pantano o charco no dudan en tirarse de cabeza y que, aunque no tengan flotador, ni bañador, pueden convertirse en los mejores nadadores. ¿Quieres saber si tu perro está en la lista de los mejores nadadores? Toma nota.

Las razas de perros a la que más les gusta el agua y la playa

Labrador o Golden retriever

Quién no ha visto alguna vez a un Labrador o Golden retriever en alguna foto, en vídeo o en directo tirarse de un salto al agua, a la playa o directamente a un simple charco. Además de juguetones, esta clase de perros adoran nadar, así que siempre estarán deseando que les tires la pelota a la playa. Con este deporte se divertirán y además conseguirán fortalecer sus articulaciones y cansarse. Otra característica única la encontramos en la impermeabilidad de su pelaje, lo que les permite que puedan pasar largos periodos de tiempo en el agua.

Labrador

Perro de agua

Como se puede intuir a través de su nombre, al perro de agua español, así como también al portugués, el italiano o el francés, les fascina el agua y la playa. De hecho, esta clase de perros cuyo pelaje es rizado y parecido a las rastas, son extremadamente ágiles y felices dentro del agua. Así que un buen chapuzón siempre será para ellos uno de los planes más divertidos.

Perro de agua español

Boykin Spaniel

El Boykin Spaniel, originario del sur de los Estados Unidos, es un perro con cierto parecido al Perro de Agua Americano, aunque en este caso es más pequeño y con un pelaje diferente. Este peludo es un excelente recuperador y explorador de juegos, además de ser un excelente nadador.

Boykin Spaniel

Setter Irlandés e Inglés

A estos perros tampoco los sacarás de agua fácilmente, de hecho aprovecharán cualquier ocasión para darse un buen chapuzón o para jugar a la pelota dentro del agua si les acostumbras a ello. Sus largas patas, les permiten ser bastante rápidos dentro del agua, por lo que también son unos grandes aliados en situaciones de rescate.

Setter inglés

Terranova

Con su gran tamaño y su constante afán por dormir que los convierte en una de las razas de perros que más duermen, los Terranova pueden no parecer los mejores nadadores, pero la realidad es que pese a su apariencia también se encuentran entre los grandes amantes del agua. Pueden llegar a recorrer largas distancias a nado y de hecho, en el pasado eran los mejores ayudantes de los pescadores arrastrando redes. Lo que les convierte en tan buenos nadadores, son especialmente sus patas palmeadas, que hacen las veces de aletas y les facilitan los movimientos dentro del agua, además de su pelaje con cierta impermeabilidad que les protege de las aguas muy frías.

Terranova

Caniche

El caniche o poodle es una de las razas de perros más inteligentes, pero también uno de los perros de agua más populares del mundo. Tanto es así, que en el pasado esta raza fue creada para hacer de perros cobradores de aves acuáticas. Estos pequeños peludos siempre disfrutarán de que juegues con ellos en el agua, les lances pelotas, palos o cualquier otro objeto que puedan buscar en el agua y traerte de vuelta.

Caniche

Otterhound

Amistoso, afectuoso, valiente y fuerte, así es el Otterhound o rastreador de nutrias, como también se le conoce. Un perro originario de Gran Bretaña que los americanos descubrieron a principios del siglo XX en Inglaterra y tras la prohibición de la caza de la nutria, pero actualmente el número de ejemplares ha disminuido tanto que esta raza es cada vez más rara y escasa. Un perro en peligro de desaparecer, pero que adora el ejercicio físico y el agua, así que también es un excelente nadador, además de un gran perro de compañía.

Otterhound

Cocker Spaniel

Los Cocker Spaniel tienen, además de un gran instinto de caza, también una gran predilección por el agua, así que tampoco dudará en tirarse contigo a la playa. Un perro muy inteligente, juguetón y sociable que disfrutará como nadie de esos chapuzones.

Cocker Spaniel

