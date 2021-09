El mejor truco para evitar que tu gato suelte pelo

Los gatos son la segunda opción mas elegida para tener una mascota en España. Pegados en el sofá, por encima de los muebles, adheridos a la ropa, por debajo de las puertas o literalmente volando por cada rincón de la casa. Cualquier persona que conviva con uno o varios felinos reconocerá como familiar esta situación y sobre todo los alérgicos, en el caso de no contar con una raza que no de alergia. La pérdida de pelo o muda en los gatos al fin y al cabo es un proceso habitual en la vida de estos felinos y por el que no deberíamos alarmarnos. A no ser que comencemos a ver la presencia de calvas, caspa o un rascado excesivo en nuestro gato, en cuyo caso sí deberíamos acudir a un veterinario.

Pero si esto no ocurre, simplemente tendremos que aprender a convivir con el hecho de que nuestro gato suelte mucho pelo y lo deje desperdigado por prácticamente todos los rincones del hogar, algo para lo que un buen robot aspirador podría ser el mejor aliado, pero también algunos de los trucos más efectivos para evitar que tu gato suelte tanto pelo y en concreto uno de ellos, que seguro se convertirá en tu mejor aliado para hacer mucho más llevadera esta situación en el hogar.

¿Por qué mi gato suelta tanto pelo?

Pero antes de abordar ese gran truco para evitar que tu gato suelte tanto pelo, es importante entender por qué ocurre esta pérdida del pelo en los felinos. No tenemos que olvidar que la muda es un proceso necesario para favorecer que el pelaje de nuestro gato se mantenga sano y brillante y para deshacerse del pelo muerto que se haya desprendido.

Un proceso totalmente normal que no debería alarmarnos, pero del que sí tendremos que estar atentos, ya que si la caída del pelo es excesiva o incluso va con mechones completos, podría estar escondiendo algún problema como la presencia de pulgas o garrapatas, de alguna enfermedad cutánea como sarna, dermatitis u hongos o incluso la deficiencia en la alimentación o la presencia en su comida de ingredientes perjudiciales.

Si sospechas que tu gato está experimentando cualquiera de estos problemas o detectas una caída de pelo demasiado excesiva acompañada de erupciones, inflamación o incluso heridas provocadas por un rascado excesivo, no dudes en consultarlo con un veterinario y hacer a tu felino una revisión general para identificar la causa y seguir el tratamiento adecuado.

El estrés y la ansiedad también pueden influir

Tampoco tenemos que olvidar que los gatos son animales que suelen asustarse mucho con todo, incluidos los cambios en sus rutinas, los cambios de hogar o incluso por un simple cambio de cualquier mueble en la casa. En definitiva, los gatos odian los cambios y en muchas ocasiones esto puede llevarlos a experimentar un aumento del estrés y la ansiedad, que ocasione una mayor pérdida del pelo. Algo que nuestro gato puede llegar a manifestar con esa pérdida de pelo y también mostrándose más apático de lo normal, perdiendo el apetito o incluso con cierta agresividad.

El mejor truco para evitar que tu gato suelte pelo

Si finalmente has identificado la causa por la que tu gato suelta pelo y si esta no está relacionada con ningún posible tema de salud o estrés y simplemente se debe a una muda normal de pelo, es el momento de descubrir ese truco que os hará la vida mucho más fácil tanto a tu felino como a ti. Un truco que aunque pueda parecer demasiado evidente, no siempre se le da la importancia necesaria: un buen cepillado y un buen cepillo para gatos.

El cepillado, no solo te ayudará a desenredar el pelo de tu gato, sino también a eliminar todos esos pelos muertos que aún están atrapados en su pelaje, de forma que evitarás con ello la formación de bolas de pelo y esto unido al masaje relajante que le estarás regalando a tu felino. Este cepillado podrás realizarlo después del baño o con el pelo seco y deberás hacerlo al menos una vez a la semana en gatos con pelo corto y de dos a tres veces por semana en el caso de gatos con pelo largo. Otro aspecto importante, es que elijamos un cepillo o peine adecuado y de cerdas finas y metálicas, ya que este tipo de peines ayudan a retirar incluso los pelos muertos que se encuentren más cerca de la raíz.

¿Y si tu gato detesta que lo peinen?

En el caso de que tu felino odie el momento del cepillado, un gran aliado para ello puede ser una manopla para cepillar gatos. Este tipo de guantes con pequeñas cerdas adheridas en la parte de la palma, ayudarán a retirar esos pelos muertos que puedan quedar en el pelaje de tu gato mientras lo acaricias, además de que también estimularán su circulación a través del masaje. A todo ello, hay que sumar también que este tipo de guantes suelen estar elaborados con materiales transpirables de goma, fáciles de lavar y de reutilizar.

Otros trucos eficaces para evitar que tu gato suelte tanto pelo

Revisa su alimentación: Como te mencionamos al comienzo, la pérdida excesiva de pelo en nuestro felino también puede estar provocada por una alimentación deficiente o no adaptada a sus necesidades. Para evitar este problema es fundamental que te asegures de proporcionar pienso, comida húmeda o casera de calidad y con todos los nutrientes necesarios.

Suplementos alimenticios: Los suplementos alimenticios también pueden ser unos grandes aliados sobre todo ante una caída de pelo excesiva o la presencia de caspa o calvas. Para ello, además de consultarlo con el veterinario, añadir suplementos de omega 3 y omega 6 en la alimentación puede ser una buena opción.

Acaba con la presencia de pulgas o garrapatas: Actualmente en el mercado existen un gran número de opciones posibles para acabar con las pulgas o las garrapatas, desde pipetas a collares, baños, pastillas… Consulta la mejor opción con tu veterinario.

Evita el estrés: Si sospechas que la causa puede estar en el estrés o va ligada a un cambio de comportamiento repentino, lo mejor es que intentes que esos cambios en el espacio o en su rutina sean progresivos y que ayudes a eliminar ese estrés proporcionándole juguetes, rascadores o refugios por varios rincones de la casa o en casos extremos, te ayudes de feromonas para gatos. Una imitación química de las feromonas naturales que los gatos segregan para calmarse y que podrás adquirir en tiendas de mascotas y centros veterinarios. Esto le ayudará a sentirse un poco más seguro en su espacio y a dejar a un lado la ansiedad y el estrés.

