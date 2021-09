En España hay aproximadamente un total de 2.490.312 de gatos. ¿Conoces todo sobre la alimentación de estos?, por ejemplo, ¿los gatos pueden comer yogur? Este alimento regula el tránsito intestinal, previene multitud de enfermedades, cuenta con una alta densidad de nutrientes… Son más que conocidos los beneficios y propiedades del yogur, también conocido por muchos como el 'rey de los probióticos'. Un alimento con múltiples beneficios para ti, que pueden que te hayan llevado a pensar que también puede ser beneficioso para tu gato. Pero sin embargo, sabrás que en la elaboración del yogur es necesaria la leche de vaca y precisamente los productos lácteos no son lo más indicado para tu gato.

¿Está el yogur por lo tanto entre los 8 alimentos prohibidos para gatos? Aunque por lo general los gatos no deben consumir leche y derivados debido a la lactosa, un componente que no suelen poder digerir después del destete, lo cierto es que el yogur adecuado y en pequeñas cantidades puede ser una opción saludable, siempre y cuando no forme una parte destacada en la alimentación de nuestro gato.

¿Por qué la leche de vaca puede ser perjudicial para tu gato?

Pero antes de detallarte los pros y contras del yogur en la dieta de tu felino, es importante que comprendas la intolerancia a la leche y a otros productos lácteos que pueden experimentar los gatos.

Como te hemos adelantado, los gatos son generalmente intolerantes a la lactosa y esto puede hacer que los productos lácteos sean normalmente un problema para nuestros felinos. Y es que, aunque en sus primeros meses de vida los gatos se alimentan de la leche materna, esto se debe a que durante ese periodo de amamantamiento el cuerpo de esos gatitos produce la enzima lactasa, la cual es imprescindible para poder digerir la lactosa. Pero cuando estos pequeños felinos comienzan a dejar de digerir la leche materna, también comienza a disminuir la producción de lactasa en su organismo, provocando que tras esa etapa de amamantamiento los gatos no puedan asimilar o digerir de la misma forma la leche.

Esto quiere decir que los gatos por lo general acaban siendo intolerantes a la lactosa y por lo tanto también a la leche de vaca. Pudiendo llegar a causarles problemas digestivos, dolores de estómago, diarreas, vómitos...

¿Y el yogur? ¿Es beneficioso o perjudicial para tu gato?

Pero aunque el yogur sea un producto elaborado con leche de vaca y contenga lactosa, no implica que tu gato no pueda consumirlo. ¿La razón? Aunque el yogur sea un producto lácteo hecho de leche de vaca, también contiene bacterias naturales y cultivos activos del yogur. De hecho, los dos tipos de bacterias principales en el yogur son Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, además de otros cultivos de bacterias que también pueden estar presentes, junto con los cultivos activos vivos, también conocidos como probióticos.

Todo esto quiere decir que esos cultivos de bacterias de lo que se encargan básicamente es de descomponer la lactosa en ácido láctico durante la fermentación. Y como la lactosa ya ha sido degradada durante la fermentación del yogur, los sistemas digestivos de los gatos no tienen porqué trabajar más tiempo del necesario en digerir este alimento. Por lo tanto el yogur también puede ser un alimento consumido por tu gato, pero siempre y cuando elijas un yogur natural sin azúcar, sin sabores o colorantes y siempre que este alimento no forme una parte fundamental de su dieta.

Beneficios del yogur para los gatos

Siempre que elijas un yogur natural, sin sabores ni aromas artificiales y por supuesto sin azúcar o edulcorantes y tampoco sin mucha grasa, tu minino podrá beneficiarse de sus buenas propiedades nutricionales:

1. Facilita el tránsito intestinal y la digestión. Esto incluye además la eliminación de las bolas de pelo que nuestro gato puede tener en el aparato digestivo.

2. Aporta varios nutrientes como el magnesio, fósforo, hierro, así como también vitaminas B, A y D.

3. Al ser fuente de calcio ayudará también a su metabolismo óseo.

4. Alivia los trastornos digestivos.

¿Los gatos pueden por lo tanto comer yogur?

Si te aseguras de elegir un yogur natural adecuado, sin azúcar y siempre que el consumo de yogur no forme una parte importante de su dieta diaria, el yogur puede ser un buen snack o un premio ideal para tu gato. Pero nunca debes olvidar que el yogur no es carne y por lo tanto no ofrecerá a tu gato los nutrientes necesarios o esenciales.

Si barajas por lo tanto la opción de dárselo a probar por primera vez a tu felino, no olvides empezar antes dándole una pequeña cantidad para observar si tu gato presenta alguna reacción a este alimento. En cuyo caso deberás acudir inmediatamente al veterinario y evitar volver a darle yogur. Si por el contrario, ves que no hay ningún problema y que sobre todo a tu gato le gusta este alimento, podrás ofrecérselo como premio una o dos veces por semana como máximo sin problema.

¿Cómo dar yogur a tu gato?

Una buena forma de darle yogur a tu gato, es con la ayuda de una cuchara a modo de premio o poniéndolo en un recipiente hondo. Dárselo en el propio envase del yogur no es la opción más recomendable porque podría llegar a cortarse con los bordes.

